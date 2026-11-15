Світоліна емоційно прокоментувала вихід до фіналу Підсумкового турніру WTA

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Перша ракетка України Еліна Світоліна (№6 WTA) емоційно прокоментувала вихід до фіналу Підсумкового турніру WTA-2026.

У півфіналі 32-річна уродженка Одеси здобула розгромну перемогу над чешкою Ліндою Носковою (№8 WTA) — 6:2, 6:1.

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Еліна утретє в кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру WTA. Вона виграла ці змагання 2018 року, а 2019-го — стала фіналісткою.

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"Це справді по-особливому — повернутися до фіналу Підсумкового турніру. Завтра буде ще одна битва, ще один виклик. Справу ще не закінчено.

Було важливо із самого початку знайти свою гру, диктувати її. Рада тому, як мені це вдалося. Носкова — дуже гарна гравчиня та страйкерка, але мені вдалося змусити її почуватися некомфортно.

Фінал — це ще один великий виклик. Мені треба виконати домашню роботу, пропрацювати деякі речі. Гадаю, зараз я зовсім інша гравчиня, аніж була у першому матчі, здатна краще бити. Це останній матч у сезоні, нарешті, тож буде весело", — сказала Світоліна у флешкоментарі після перемоги над Носковою.

У фіналі Еліна побореться за трофей з безпрапорною росіянкою Міррою Андрєєвою (№3 WTA), яка в півфіналі перемогла американку Джессіку Пегулу (6:3, 6:4). Фінальний матч відбудеться у неділю, 15 листопада.

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Світоліна раніше тричі грала проти Андрєєвої та здобула одну перемогу. Востаннє тенісистки перетиналися на старті нинішнього Підсумкового турніру — тоді українка зазнала поразки з рахунком 4:6, 0:6.

Нагадаємо, що на Підсумковому турнірі Україна вперше була представлена двома тенісистками. Крім Світоліної, тут також грала Марта Костюк, яка на дебютних змаганнях такого рівня зазнала трьох поразок і не вийшла до плейоф.

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