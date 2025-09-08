- Дата публікації
Світоліна і Костюк піднялися: опубліковано оновлені тенісні рейтинги після US Open-2025
Дивіться, на яких позиціях перебувають українські тенісисти у світовій класифікації після завершення US Open-2025.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками US Open-2025.
Звання першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка, незважаючи на виліт у першому раунді Відкритого чемпіонату США, піднялася на дві позиції й наразі посідає 13-те місце.
Марта Костюк завдяки виходу до 1/8 фіналу US Open, що є її особистим рекордом на цьому турнірі Grand Slam, спрогресувала на три позиції й тепер розташовується на 25-й сходинці світового рейтингу.
Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка вдруге поспіль стала переможницею US Open. На другому місці продовжує перебувати полька Іга Швьонтек, третьою йде американка Корі Гауфф.
Рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко – 11225 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7933
3. Корі Гауфф (США) – 7874
4. Аманда Анісімова (США) – 5159 (+5)
5. Мірра Андрєєва – 4793
6. Медісон Кіз (США) – 4579
7. Джессіка Пегула (США) – 4383 (-3)
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4006
9. Чжен Ціньвень (Китай) – 4003 (-2)
10. Олєна Рибакіна (Казахстан) – 3833
...
13. Еліна Світоліна (Україна) – 2606 (+2)
25. Марта Костюк (Україна) – 1766 (+3)
33. Даяна Ястремська (Україна) – 1559 (-2)
75. Юлія Стародубцева (Україна) – 911 (-7)
152. Ангеліна Калініна (Україна) – 473 (-17)
175. Олександра Олійникова (Україна) – 411 (+27)
185. Дар'я Снігур (Україна) – 391 (-14)
267. Анастасія Соболєва (Україна) – 260 (+3)
Звання першої ракетки України серед чоловіків зберігає Віталій Сачко, який вперше за два роки зіграв у кваліфікації US Open та вибув у першому колі. Він опустився на сім сходинок і посідає 224-ту позицію.
Ледром рейтингу ATP став іспанець Карлос Алькарас, який посунув з вершини італійця Янніка Сіннера після перемоги над ним у фіналі US Open-2025. На третій сходинці продовжує перебувати німець Александер Звєрєв.
Рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 11540 очок (+1)
2. Яннік Сіннер (Італія) – 10780 (-1)
3. Александер Звєрєв (Німеччина) – 5930
4. Новак Джокович (Сербія) – 4830 (+3)
5. Тейлор Фрітц (США) – 4675 (-1)
6. Бен Шелтон (США) – 4280
7. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3690 (-2)
8. Алекс де Мінор (Австралія) – 3545
9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3505 (+1)
10. Карен Хачанов – 3280 (-1)
...
224. Віталій Сачко (Україна) – 248 (-7)
329. Олег Приходько (Україна) – 153 (-20)
378. В'ячеслав Белінський (Україна) – 132 (+33)
400. Олександр Овчаренко (Україна) – 124 (-15)