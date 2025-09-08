ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Світоліна і Костюк піднялися: опубліковано оновлені тенісні рейтинги після US Open-2025

Дивіться, на яких позиціях перебувають українські тенісисти у світовій класифікації після завершення US Open-2025.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками US Open-2025.

Звання першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка, незважаючи на виліт у першому раунді Відкритого чемпіонату США, піднялася на дві позиції й наразі посідає 13-те місце.

Марта Костюк завдяки виходу до 1/8 фіналу US Open, що є її особистим рекордом на цьому турнірі Grand Slam, спрогресувала на три позиції й тепер розташовується на 25-й сходинці світового рейтингу.

Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка вдруге поспіль стала переможницею US Open. На другому місці продовжує перебувати полька Іга Швьонтек, третьою йде американка Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко – 11225 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7933

3. Корі Гауфф (США) – 7874

4. Аманда Анісімова (США) – 5159 (+5)

5. Мірра Андрєєва – 4793

6. Медісон Кіз (США) – 4579

7. Джессіка Пегула (США) – 4383 (-3)

8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4006

9. Чжен Ціньвень (Китай) – 4003 (-2)

10. Олєна Рибакіна (Казахстан) – 3833

...

13. Еліна Світоліна (Україна) – 2606 (+2)

25. Марта Костюк (Україна) – 1766 (+3)

33. Даяна Ястремська (Україна) – 1559 (-2)

75. Юлія Стародубцева (Україна) – 911 (-7)

152. Ангеліна Калініна (Україна) – 473 (-17)

175. Олександра Олійникова (Україна) – 411 (+27)

185. Дар'я Снігур (Україна) – 391 (-14)

267. Анастасія Соболєва (Україна) – 260 (+3)

Звання першої ракетки України серед чоловіків зберігає Віталій Сачко, який вперше за два роки зіграв у кваліфікації US Open та вибув у першому колі. Він опустився на сім сходинок і посідає 224-ту позицію.

Ледром рейтингу ATP став іспанець Карлос Алькарас, який посунув з вершини італійця Янніка Сіннера після перемоги над ним у фіналі US Open-2025. На третій сходинці продовжує перебувати німець Александер Звєрєв.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 11540 очок (+1)

2. Яннік Сіннер (Італія) – 10780 (-1)

3. Александер Звєрєв (Німеччина) – 5930

4. Новак Джокович (Сербія) – 4830 (+3)

5. Тейлор Фрітц (США) – 4675 (-1)

6. Бен Шелтон (США) – 4280

7. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3690 (-2)

8. Алекс де Мінор (Австралія) – 3545

9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3505 (+1)

10. Карен Хачанов – 3280 (-1)

...

224. Віталій Сачко (Україна) – 248 (-7)

329. Олег Приходько (Україна) – 153 (-20)

378. В'ячеслав Белінський (Україна) – 132 (+33)

400. Олександр Овчаренко (Україна) – 124 (-15)

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie