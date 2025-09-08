Світоліна і Костюк піднялися: опубліковано оновлені тенісні рейтинги після US Open-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками US Open-2025.

Звання першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка, незважаючи на виліт у першому раунді Відкритого чемпіонату США, піднялася на дві позиції й наразі посідає 13-те місце.

Марта Костюк завдяки виходу до 1/8 фіналу US Open, що є її особистим рекордом на цьому турнірі Grand Slam, спрогресувала на три позиції й тепер розташовується на 25-й сходинці світового рейтингу.

Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка вдруге поспіль стала переможницею US Open. На другому місці продовжує перебувати полька Іга Швьонтек, третьою йде американка Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко – 11225 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7933

3. Корі Гауфф (США) – 7874

4. Аманда Анісімова (США) – 5159 (+5)

5. Мірра Андрєєва – 4793

6. Медісон Кіз (США) – 4579

7. Джессіка Пегула (США) – 4383 (-3)

8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4006

9. Чжен Ціньвень (Китай) – 4003 (-2)

10. Олєна Рибакіна (Казахстан) – 3833

...

13. Еліна Світоліна (Україна) – 2606 (+2)

25. Марта Костюк (Україна) – 1766 (+3)

33. Даяна Ястремська (Україна) – 1559 (-2)

75. Юлія Стародубцева (Україна) – 911 (-7)

152. Ангеліна Калініна (Україна) – 473 (-17)

175. Олександра Олійникова (Україна) – 411 (+27)

185. Дар'я Снігур (Україна) – 391 (-14)

267. Анастасія Соболєва (Україна) – 260 (+3)

Звання першої ракетки України серед чоловіків зберігає Віталій Сачко, який вперше за два роки зіграв у кваліфікації US Open та вибув у першому колі. Він опустився на сім сходинок і посідає 224-ту позицію.

Ледром рейтингу ATP став іспанець Карлос Алькарас, який посунув з вершини італійця Янніка Сіннера після перемоги над ним у фіналі US Open-2025. На третій сходинці продовжує перебувати німець Александер Звєрєв.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 11540 очок (+1)

2. Яннік Сіннер (Італія) – 10780 (-1)

3. Александер Звєрєв (Німеччина) – 5930

4. Новак Джокович (Сербія) – 4830 (+3)

5. Тейлор Фрітц (США) – 4675 (-1)

6. Бен Шелтон (США) – 4280

7. Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3690 (-2)

8. Алекс де Мінор (Австралія) – 3545

9. Лоренцо Музетті (Італія) – 3505 (+1)

10. Карен Хачанов – 3280 (-1)

...

224. Віталій Сачко (Україна) – 248 (-7)

329. Олег Приходько (Україна) – 153 (-20)

378. В'ячеслав Белінський (Україна) – 132 (+33)

400. Олександр Овчаренко (Україна) – 124 (-15)