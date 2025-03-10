Світоліна і Костюк пройшли до 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі, Ястремська вибула

Дві українки продовжують боротьбу за престижний трофей.
Відбулися матчі третього кола турніру WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі, за підсумками яких до 1/8 фіналу вийшли українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк, а Даяна Ястремська не зуміла цього зробити.
Ястремська поступилася другій ракетці світу польці Ізі Швьонтек з рахунком 0:6, 2:6.
Світоліна перемогла американку Даніель Коллінз з рахунком 6:2, 6:4.
Костюк обіграла іншу представницю США Керолайн Доулгайд з рахунком 6:3, 6:3.
В 1/8 фіналу Костюк зіграє проти восьмої сіяної китаянки Чжен Ціньвень, а Світоліна позмагається з четвертою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою.
Зазначимо, що на турнірі в Індіан-Веллсі змагалася ще одна українка – Ангеліна Калініна (№54 WTA), яка в першому колі поступилася італійці Лучії Бронцетті (№62 WTA) – 4:6, 5:7.
Раніше повідомлялося, що Світоліна повернула собі звання першої ракетки України, обійшовши Костюк у рейтингу WTA.
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