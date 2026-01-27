Світоліна красивим жестом присвятила Україні вихід до півфіналу Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) красивим жестом присвятила батьківщині перемогу в чвертьфіналі Australian Open-2026.

В 1/4 фіналу 31-річна українка менш ніж за годину розгромила третю ракетку світу 21-річну американку Корі Гауфф (6:1, 6:2).

Після перемоги Еліна підійгла до відеокамери та написала на ній: "Україно – для тебе".

Еліна Світоліна присвятила Україні вихід до півфіналу Australian Open-2026 / фото: скриншот Eurosport

Світоліна оновила особистий рекорд на Australian Open, вперше в кар'єрі пробившись до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік в 1/4 фіналу Еліна зазнала поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Загалом Світоліна вчетверте в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не була у фіналі змагань Grand Slam.

У півфіналі Світоліна побореться з першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко, яка у чвертьфіналі перемогла американку Іву Йович (№27 WTA) з рахунком 6:3, 6:0. Цей матч відбудеться в четвер, 29 січня.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основній сітці турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.