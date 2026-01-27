ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
94
Час на прочитання
2 хв

Світоліна красивим жестом присвятила Україні вихід до півфіналу Australian Open-2026

Після історичної перемоги у чвертьфіналі Еліна залишила українцям зворушливе послання.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№12 WTA) красивим жестом присвятила батьківщині перемогу в чвертьфіналі Australian Open-2026.

В 1/4 фіналу 31-річна українка менш ніж за годину розгромила третю ракетку світу 21-річну американку Корі Гауфф (6:1, 6:2).

Після перемоги Еліна підійгла до відеокамери та написала на ній: "Україно – для тебе".

Еліна Світоліна присвятила Україні вихід до півфіналу Australian Open-2026 / фото: скриншот Eurosport

Еліна Світоліна присвятила Україні вихід до півфіналу Australian Open-2026 / фото: скриншот Eurosport

Світоліна оновила особистий рекорд на Australian Open, вперше в кар'єрі пробившись до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam. Раніше вона тричі зупинялася на стадії чвертьфіналу (2018, 2019, 2025). Торік в 1/4 фіналу Еліна зазнала поразки від майбутньої переможниці мейджора американки Медісон Кіз.

Загалом Світоліна вчетверте в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру Grand Slam. Раніше вона двічі діставалася півфіналів на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але ще ніколи не була у фіналі змагань Grand Slam.

У півфіналі Світоліна побореться з першою ракеткою планети "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко, яка у чвертьфіналі перемогла американку Іву Йович (№27 WTA) з рахунком 6:3, 6:0. Цей матч відбудеться в четвер, 29 січня.

Світоліна – єдина українська тенісистка, яка продовжує виступати в одиночному розряді нинішнього Відкритого чемпіонату Австралії. Загалом в основній сітці турніру було шість українок, але Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна не зуміли подолати стартове коло.

Нагадаємо, в січні 2026 року Світоліна стала чемпіонкою турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

Дата публікації
Кількість переглядів
94
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie