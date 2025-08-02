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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна менш ніж за годину розгромила росіянку на турнірі у Монреалі

Еліна не залишила шансів "нейтральній" Анні Калінській.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 в канадському Монреалі.

В 1/16 фіналу 30-річна уродженка Одеси розгромила нейтральну тенісистку з російським паспортом Анну Калінську (№31 WTA) – 6:1, 6:1.

Матч тривав 55 хвилин. Еліна 8 разів подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 5 з 8 брейкпойнтів.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти американки Аманди Анісімової (№7 WTA).

Раніше до четвертого кола (1/8 фіналу) турніру в Монреалі пройшли ще дві українки – Марта Костюк (№28 WTA) та Даяна Ястремська (№35 WTA).

За вихід до чвертьфіналу Костюк побореться з американкою Маккартні Кесслер (№32 WTA), а Ястремська зустрінеться з представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№12 WTA).

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