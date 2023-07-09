Світоліна на характері обіграла експершу ракетку світу з Білорусі та вийшла до 1/4 фіналу Wimbledon

Українська тенісистка Еліна Світоліна пробилася до 1/4 фіналу Wimbledon 2023 року.

У матчі четвертого кола 28-річна уродженка Одеси (№76 WTA) обіграла білоруску Вікторію Азаренко (№20 WTA), яка є колишньою першою ракеткою світу.

Надзвичайно напружений поєдинок завершився з рахунком 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). Тенісистки провели на корті 2 години і 49 хвилин. Долю вирішального сету визначив тайбрейк, у якому перемогла українка.

Epic. Elina ✨@ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023

Зазначимо, що Світоліна та Азаренко вперше зіграли одна з одною на траві. У їхніх попередніх п'яти очних поєдинках (чотири матчі на харді й один на ґрунті) незмінно перемагала білоруска.

Світоліна вперше за чотири роки пройшла до 1/4 фіналу Wimbledon. Еліна вдев'яте виступає в основній сітці трав'яного мейджора. Її найкращим результатом на цьому турнірі Grand Slam залишається півфінал 2019 року.

У чвертьфіналі українка позмагається з першою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек, яка в непростому матчі перемогла швейцарку Белінду Бенчич (№14 WTA) – 6:7, 7:6, 6:3.

Нагадаємо, в поєдинку третього кола Світоліна розібралася з уродженкою Москви Софією Кенін, яка представляє США.

Цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди мали підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустили гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

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