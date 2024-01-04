Світоліна на характері здолала чемпіонку US Open-2021 та вийшла до чвертьфіналу турніру в Окленді

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.

У матчі другого кола 29-річна уродженка Одеси обіграла чемпіонку US Open-2021 Емму Радукану з Великої Британії.

Напружений поєдинок тривав 2 години і 52 хвилини. Українка програла перший сейт на тайбрейку (6:7), але змогла виграти дві наступні партії. У другому сеті Еліна здолала суперницю на тайбрейку (7:6), а у вирішальний партії здобула розгромну перемогу – 6:1.

Огляд матчу Радукану – Світоліна

Додамо, що в першому раунді змагань Світоліна перемогла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії.

У чвертьфіналі турніру в Окленді українка зіграє проти чешки Марії Боузкової. Цей матч відбудеться зранку в п'ятницю, 5 січня.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року Світоліна повернулася на корт після декрету. У середині жовтня 2022-го Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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