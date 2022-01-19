Світоліна на відмові суперниці вийшла до третього раунду Australian Open

Еліна в цьому підтримала Марту Костюк.

Найкраща тенісистка України та 17 в рейтингу WTA Еліна Світоліна продовжила переможних шлях на Australian Open.

27-річна Світоліна в рамках другого кола здобула непросту перемогу над представницею Франції - Армоні Тан (№107 WTA). Поєдинок, який тривав трохи більше двох годин, завершився з рахунком 6:3 , 5:7 , 5:1 . Зазначимо, що третій сет не вдалося дограти, адже Тан отримала м'язову травму.

До того, як зупинилася гра, українка оформили чотири ейси, припустилася двох подвійних помилок та виграла сім із десяти брейків.

Ось, що після гри сказала Світоліна.

"Жахливо, коли спортсмен травмується під час змагань, сподіваюся, що Армоні скоро повернеться на корти, нехай видужує швидше. Я лідирувала у рахунку, але потім вона заграла дуже добре.

Мені потрібен час, щоб знову повернутися в гру. На початку матчу я дуже добре грала, але потім Тан ускладнила завдання. У третьому сеті було важливо просто перезавантажитись, щоб голова була ясною. Я знайшла потрібну гру, а суперниця, на жаль, не змогла показати все, що здатна. Тяжко було бачити, як усе для неї скінчилося. Тож для мене це був важкий матч".

Як наслідок, перемігши Тан, Світоліна пробилася до 1/16 фіналу, де її суперницею буде білоруска Вікторія Азаренка (№25 WTA). Їхня дуель відбудеться 21 січня. Еліна вшосте поспіль пробилася до третього кола Australian Open.

Раніше до третього раунду турніру пробилася й українка Марта Костюк.

Загалом, в основній сітці Australian Open-2022 стартували п'ять українок. Перше коло не зуміли подолати Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Додамо, що Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня. Чинною переможницею турніру є японка - Наомі Осака.