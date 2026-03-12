ТСН у соціальних мережах

Світоліна на відмові суперниці вийшла до чвертьфіналу турніру в Індіан-Веллсі

В 1/8 фіналу українка пройшла чешку Катерину Синякову.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

У матчі 1/8 фіналу 31-річна українка здобула перемогу над чешкою Катериною Синяковою (№44 WTA).

Світоліна розгромила суперницю в першому сеті (6:1), а вже після двох геймів другої партії за рахунку 1:1 чешка відмовилася від продовження поєдинку.

Зазначимо, що Еліна розпочала змагання в Індіан-Веллсі одразу з другого раунду, де здолала німкеню Лауру Зігемунд (№55 WTA) з рахунком 7:6, 4:6, 6:3. У третьому колі українка перемогла американку Ешлін Крюгер (№82 WTA) — 6:4, 6:2.

У чвертьфіналі Світоліна позмагається з другою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек.

Нагадаємо, в лютому Еліна дійшла до фіналу турніру WTA 1000 в Дубаї (ОАЕ), але в матчі за трофей зазнала поразки.

