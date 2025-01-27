Світоліна наблизилася до Костюк: WTA оновила рейтинг тенісисток після Australian Open-2025

Першою ракеткою України залишається Марта Костюк.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками Australian Open-2025.
Статус першої ракетки України зберегла Марта Костюк, яка втратила чотири позиції і наразі посідає 22-ге місце.
До неї наблизилася Еліна Світоліна, яка завдяки своєму виходу до чвертьфіналу Australian Open-2025 піднялася на три сходинки і тепер розташовується на 24-му місці.
У топ-100 рейтингу WTA також перебувають Ангеліна Калініна (48-ме місце) і Даяна Ястремська (72-ге), яка втратила одразу 39 позицій.
Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. До неї впритул наблизилася полька Іга Швьонтек. Третьою йде американка Корі Гауфф.
Переможниця Australian Open-2025 Медісон Кіз із США повторила особистий рекорд та піднялася на сьоме місце.
Рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко – 8956 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8770
3. Корі Гауфф (США) – 6538
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5289
5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4893 (+2 позиції)
6. Джессіка Пегула (США) – 4861
7. Медісон Кіз (США) – 4680 (+7)
8. Чжен Цінвень (Китай) – 4095 (-3)
9. Емма Наварро (США) – 3709 (-1)
10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3608 (+2)
...
22. Марта Костюк (Україна) – 2064 (-4)
24. Еліна Світоліна (Україна) – 1969 (+3)
48. Ангеліна Калініна (Україна) – 1171
72. Даяна Ястремська (Україна) – 904 (-39)
111. Юлія Стародубцева (Україна) – 705 (-11)
136. Дар'я Снігур (Україна) – 527 (+2)
147. Леся Цуренко (Україна) – 490 (-28)
225. Анастасія Соболєва (Україна) – 319 (-16)
243. Катаріна Завацька (Україна) – 296 (-17)
286. Олександра Олійникова (Україна) – 235 (-1)
302. Валерія Страхова (Україна) – 218 (-10)
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