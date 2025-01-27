Світоліна наблизилася до Костюк: WTA оновила рейтинг тенісисток після Australian Open-2025

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг за підсумками Australian Open-2025.

Статус першої ракетки України зберегла Марта Костюк, яка втратила чотири позиції і наразі посідає 22-ге місце.

До неї наблизилася Еліна Світоліна, яка завдяки своєму виходу до чвертьфіналу Australian Open-2025 піднялася на три сходинки і тепер розташовується на 24-му місці.

У топ-100 рейтингу WTA також перебувають Ангеліна Калініна (48-ме місце) і Даяна Ястремська (72-ге), яка втратила одразу 39 позицій.

Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. До неї впритул наблизилася полька Іга Швьонтек. Третьою йде американка Корі Гауфф.

Переможниця Australian Open-2025 Медісон Кіз із США повторила особистий рекорд та піднялася на сьоме місце.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко – 8956 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8770

3. Корі Гауфф (США) – 6538

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5289

5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4893 (+2 позиції)

6. Джессіка Пегула (США) – 4861

7. Медісон Кіз (США) – 4680 (+7)

8. Чжен Цінвень (Китай) – 4095 (-3)

9. Емма Наварро (США) – 3709 (-1)

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3608 (+2)

...

22. Марта Костюк (Україна) – 2064 (-4)

24. Еліна Світоліна (Україна) – 1969 (+3)

48. Ангеліна Калініна (Україна) – 1171

72. Даяна Ястремська (Україна) – 904 (-39)

111. Юлія Стародубцева (Україна) – 705 (-11)

136. Дар'я Снігур (Україна) – 527 (+2)

147. Леся Цуренко (Україна) – 490 (-28)

225. Анастасія Соболєва (Україна) – 319 (-16)

243. Катаріна Завацька (Україна) – 296 (-17)

286. Олександра Олійникова (Україна) – 235 (-1)

302. Валерія Страхова (Україна) – 218 (-10)

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