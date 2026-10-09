Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу престижного турніру в Пекіні

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№7 WTA) не змогла вийти до півфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

У чвертьфіналі 32-річна уродженка Одеси зазнала поразки від китаянки Чжен Ціньвень (№54 WTA) — 3:6, 6:7.

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Матч тривав 1 годину 48 хвилин. Світоліна виконала 7 подач навиліт і припустилася 2 подвійних помилок. Це була перша очна зустріч тенісисток.

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Відеоогляд матчу

Для Еліни це був 11-й чвертьфінал турнірів WTA цього сезону. Наступного тижня вона підніметься на шосте місце у світовому рейтингу. Востаннє українка посідала цю позицію наприкінці жовтня 2021 року.

Для Світоліної це був перший турнір у Пекіні від 2019 року: три останніх розіграші українка пропускала (до того — змагання не проводилися).

У півфіналі Чжен зустрінеться з полькою Ігою Щвьонтек або бельгійкою Елізе Мертенс.

Зазначимо, що Світоліна пропускала перше коло змагань у Пекіні, а в матчі другого раунду здобула вольову перемогу над чешкою Катержиною Синяковою (№55 WTA) — 1:6, 6:4, 6:2.

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У третьому колі Еліна обіграла представницю Греції Марію Саккарі (№33 WTA) — 6:4, 7:5. В 1/8 фіналу українка перемогла американку Енн Лі (№30 WTA) — 6:2, 6:3.

Нагадаємо, наприкінці вересня Світоліна вивела збірну України до першого в історії фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

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