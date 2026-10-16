Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу престижного турніру в Ухані

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) не зуміла пробитися до півфіналу турніру WTA 1000 в китайському Ухані.

У чвертьфіналі 32-річна уродженка Одеси зазнала поразки від британки Сонай Картал (№170 WTA) — 2:6, 6:2, 4:6.

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Перед початком другого сету Світоліна взяла медичний тайм-аут через травму руки, але продовжила матч і навіть взяла сет у британки.

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Відеоогляд матчу

Як п'ята сіяна Світоліна пропускала перший раунд змагань в Ухані, а в поєдинку другого кола перемогла "нейтральну" російську тенісистку Людмилу Самсонову — 6:2, 5:7, 6:2. В 1/8 фіналу Еліна обіграла китаянку Ханью Гуо — 6:1, 6:4.

Раніше повідомлялося, що Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу престижного турніру в Пекіні.

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