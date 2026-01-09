ТСН у соціальних мережах

Світоліна непростою перемогою вийшла до півфіналу турніру WTA в Окленді

Українка вибила зі змагань другу поспіль представницю Великої Британії.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№13 WTA) вийшла до півфіналу турніру WTA 250 в новозеландському Окленді.

У чвертьфіналі 31-річна українка перемогла британку Сонай Картал (№68 WTA). Трисетовий поєдинок завершився тріумфом Еліни з рахунком 6:4, 6:7, 7:6.

Зазначимо, що на старті турніру Світоліна розгромила ексросіянку Варвару Грачову (№75 WTA), яка зараз представляє Францію – 6:3, 6:1.

У другому колі Еліна перемогла британку Кеті Бултер (№112 WTA) – 7:5, 6:4.

Суперницею Світоліної в півфіналі стане 18-річна американка Іва Йович (№35 WTA).

Раніше повідомлялося, що Світоліна вибула на старті парного турніру в Окленді, де вона виступала разом з легендарною американкою Вінус Вільямс.

