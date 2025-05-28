Світоліна непростою перемогою вийшла до третього кола Roland Garros-2025

Еліна Світоліна / © Associated Press

Реклама

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) пробилася до третього раунду Roland Garros-2025.

У матчі другого кола 30-річна уродженка Одеси здобула непросту перемогу над Анною Бондар з Угорщини (№87 WTA) – 7:6, 7:5.

Поєдинок тривав 1 годину і 56 хвилин. Світоліна 4 рази подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 3 з 6 брейкпойнтів.

Реклама

Зазначимо, що на цьогорічному французькому мейджорі Еліна стартувала розгромною перемогою над Зейнеп Сонмез з Туреччини

Наступна суперниця Світоліної визначиться в матчі хорватки Донни Векич (№19 WTA) проти американки Бернарди Пери (№83 WTA).

Еліна – перша українка, яка дісталася третього раунду Roland Garros-2025. Пізніше свої матчі другого кола проведуть Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна.

Чинною чемпіонкою турніру є Іга Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

Реклама

Дивіться матчі Roland Garros-2025 з українською аудіодоріжкою на телеканалах Eurosport – ексклюзивно на Київстар ТБ.