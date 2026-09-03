Світоліна непростою перемогою вийшла до третього кола US Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Перша ракетка України Еліна Світоліна (№9 WTA) вийшла до третього кола основної сітки US Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

У другому раунді мейджора 31-річна уродженка Одеси здобула непросту перемогу над австралійкою Маєю Джойнт (№72 WTA) — 6:2, 6:7, 6:4.

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Огляд матчу

Зазначимо, що в першому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу Еліна здобула розгромну перемогу над аргентинкою Соланою Сієррою (№87 WTA) — 6:1, 6:2.

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В 1/16 фіналу US Open-2026 суперницею Світоліної стане "нейтральна" росіянка Анна Калінська (№23 WTA).

Світоліна — друга українка, яка пройшла до третього кола US Open-2026. Раніше другий раунд подолала Марта Костюк, яка розібралася з екстретьою ракеткою світу американкою Слоан Стівенс. Пізніше свої матчі цієї стадії зіграють Олександра Олійникова і Юлія Стародубцева.

Раніше повідомлялося, що Світоліна та Монфіс зупинилися за крок від фіналу міксттурніру US Open-2026.

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