Світоліна обіграла десяту ракетку світу та пройшла до 1/8 фіналу Wimbledon-2024 (відео)

Еліна за два сети перемогла фіналістку минулорічного Вімблдонського турніру Онс Жабер.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№21 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Wimbledon 2024 року.

У третьому раунді трав'яного мейджора українка обіграла десяту ракетку світу та фіналістку минулорічного Вімблдонського турніру Онс Жабер з Тунісу.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився перемогою Еліни з рахунком 6:1, 7:6.

Це була четверта очна зустріч суперниць, кожна з тенісисток виграла по два поєдинки.

Онс Жабер – Еліна Світоліна: огляд матчу

Зазначимо, що Світоліна вперше від липня минулого року здолала представницю топ-10 рейтингу WTA. Тоді Еліна обіграла польку Ігу Швьонтек у чветьфіналі Wimbledon.

За вихід до 1/4 фіналу Wimbledon-2024 уродженка Одеси позмагається з китаянкою Ван Сіньюй (№42 WTA), яка у третьому колі здобула вольову перемогу над британкою Геррієт Дарт (№100 WTA) – 2:6, 7:5, 6:3.

Світоліна вчетверте в кар'єрі дісталася 1/8 фіналу Вімблдону. Її особистий рекорд на цьому турнірі Grand Slam – півфінали у 2019 та 2023 роках.

Еліна залишається єдиною представницею України в одиночному розряді Wimbledon-2024. Раніше до 1/8 фіналу не зуміли пробитися Марта Костюк та Даяна Ястремська.

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