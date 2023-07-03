Світоліна обіграла експершу ракетку світу на старті Wimbledon-2023, Цуренко здобула складну перемогу

Ще одна українка Катерина Байндль не змогла подолати стартове коло трав'яного мейджора.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №76) вийшла до другого кола Wimbledon-2023. На старті турніру Великого шолома уродженка Одеси перемогла експершу ракетку світу, 43-річну американку Вінус Вільямс (№558 WTA).

28-річна українка розібралася з представницею США за два сети – 4:6, 3:6.

Варто зазначити, що в першому сеті Вільямс впала і трималася за травмоване коліно. Тож догравати поєдинок американці довелося із серйозним пошкодженням.

Успішно стартувала в основній сітці Wimbledon також інша наша співвітчизниця Леся Цуренко (WTA №60). 34-річна українка у напруженому трисетовому поєдинку впоралася з американкою Клер Лю (WTA №93) – 6:3, 3:6, 6:4.

А ось ще одна українська тенісистка Катерина Байндль (WTA №85) у першому колі Wimbledon програла представниці Канади Лейлі Фернандес (WTA №95) – 4:6, 6:4, 4:6.

Ще дві українки проведуть свої матчі першого раунду Wimbledon-2023 у вівторок, 4 липня. Перша ракетка України Ангеліна Калініна зустрінеться з іспанкою Джессікою Боусас Манейро, а суперницею Марти Костюк стане Марія Саккарі з Греції.

Додамо, що ще три українки не зуміли подолати кваліфікацію Wimbledon-2023. Дар'я Снігур і Катаріна Завацька вибули на старті відбору, а Даяна Ястремська вилетіла у фіналі кваліфікації.

Основна сітка Wimbledon-2023 відбудеться від 3 до 16 липня.

Нагадаємо, цього року росіян і білорусів допустили до Wimbledon у нейтральному статусі за умови виконання ними низки правил. Тенісисти з РФ та Білорусі, а також їхні команди повинні підписати "декларацію про нейтралітет". Також на турнір не допустять гравців, які отримують фінансування від країн-агресорок.

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