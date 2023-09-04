Світоліна оголосила про перерву у виступах після US Open-2023: пояснила причини

Перша ракетка України Еліна Світоліна після поразки від американки Джессіки Пегули у третьому колі US Open-2023 повідомила, що бере перерву у виступах.

"Чесно кажучи, була рада, що змогла грати на цьому турнірі. Я виграла тут пару матчів. Це був важкий поєдинок. Пегула добре зіграла у третьому сеті. Гра пішла не за планом, але це теніс. Я відчуваю, що моя гра стає кращою. Добре почуваюся на корті. Звичайно, іноді бувають важкі дні. Я грала проти третьої ракетки світу, а це непросто. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі.

Зараз просто хочу взяти відпустку, щоб відновитися фізично і потім продовжити виступи. Я точно не знаю, скільки часу візьму на відпочинок. Подивлюся, що порадять лікарі. Поговорю зі своєю командою, подивлюся, що на мене чекає. Я просто дуже хочу скористатися часом, щоб відновитися. Я давно не бачила свою доньку, тому дуже хочу повернутися додому", – заявила Світоліна на пресконференції.

Також 28-річна українка опублікувала пост в Instagram, де пояснила своє рішення зробити паузу у змаганнях.

За словами спортсменки, життєві виклики можуть бути складними, але нормально робити перерву та заряджатися. Наразі Світоліна планує повернутися додому, щоб "поглинути любов і сміх зі своєю родиною та друзями".

"Саме в ці моменти тиші я збираю сили, щоб продовжувати рухатися вперед до своєї мрії. Саме в ці моменти я знаходжу ясність і відновлюю свою зосередженість", – написала Еліна.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року Світоліна повернулася на корт після декрету. У середині жовтня минулого року Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

На першому турнірі Великого шолома після народження доньки – Roland Garros – Світоліна дійшла до чвертьфіналу. Потім українка змогла вийти до півфіналу Wimbledon, а на останньому мейджорі сезону – US Open – зупинилвся на стадії 1/16 фіналу.

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