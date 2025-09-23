ТСН у соціальних мережах

Світоліна оголосила про дострокове завершення сезону: як пояснила рішення

Еліна більше не братиме участь у змаганнях 2025 року.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна достроково завершила сезон-2025.

Про це 31-річна спортсменка повідомила у своєму Instagram, опублікувавши допис, у якому пояснила такого рішення.

"Останнім часом я не почуваюсь сама собою. Перебуваю не у належному емоційному стані й не готова грати, тому я завершую сезон.

За ці роки я навчилася, що цей вид спорту – це не про гроші, славу чи рейтинги, а про готовність боротися і віддавати всі сили. Зараз я просто не в тому психологічному та емоційному стані, щоб це робити.

Не кожен день має бути продуктивним, сильним або сповненим енергії. Деякі дні бувають важкими – і це не робить мене слабкою. Це просто означає, що я людина і мені потрібен час, щоб відпочити, відчути, дихати і просто бути.

Тому я даю собі простір, необхідний для одужання і відновлення сил, замість того, щоб змушувати себе, і коли я повернуся на корт, я хочу боротися з усією своєю силою і показати себе з найкращого боку для вболівальників, для гри і для себе. З любов'ю, Еліна", – написала тенісистка.

Раніше стало відомо, що Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Пекіні через травму стегна.

Нагадаємо, минулого тижня Світоліна виступала за збірну України у фінальній стадії Кубка Біллі Джин Кінг. У чвертьфіналі Еліна здобула вольову перемогу над іспанкою Паулою Бадосою та вивела нашу команду до історичного півфіналу.

У півфіналі Світоліна в напруженій боротьбі програла восьмій ракетці світу італійці Жасмін Паоліні. У підсумку "синьо-жовті" зупинилися за крок до фіналу.

