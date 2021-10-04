Світоліна опустилася в рейтингу найкращих тенісисток планети

Нещодавно Еліна покинула турнір у Чикаго на стадії чвертьфіналу.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна втратила одну сходинку в рейтингу WTA .

27-річна українка опустилася з шостої на сьому сходинку списку найкращих тенісисток світу.

Зазначимо, Світоліну обігнала в рейтингу представниця Іспанії Гарбіньє Мугуруса, яка нещодавно здобула перемогу на турнірі в Чикаго. Що стосується Еліни, то вона на цих змаганнях, перебуваючи під першим номером посіву, зупинилася на стадії чвертьфіналу. Українка в двох партіях поступилася Онс Жабер з Тунісу - 4:6, 2:6.

Цікаво, що Жабер, яка дійшла до фіналу, оновила особисте досягнення в кар'єрі і повторила найкраще досягнення арабських тенісистів в світовій класифікації - 14-е місце. Раніше так високо піднімався в рейтингу ATP марокканець Юнес ель-Айнауі.

Частина інших представниць України, які перебувають у топ-200, також зазнали падіння - Марта Костюк, Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська та Катаріна Завацька. Утім, три тенісистки все ж досягли певного прогресу в рейтингу - Катерина Козлова, Леся Цуренко та Дар'я Снігур.

ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ WTA

1. Ешлі Барті (Австралія, 9077)

2. Аріна Соболенко (Білорусь, 7115)

3. Кароліна Плішкова (Чехія, 5285)

4. Іга Свентек (Польща, 4756)

5. Барбора Крейчикова (Чехія, 4668)

6. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 4595, +3)

7. Еліна Світоліна (Україна, 4376, -1)

8. Софія Кенін (США, 4190)

9. Марія Саккарі (Греція, 4055, +1)

10. Белінда Бенчич (Швейцарія, 3835, +2)

58. Марта Костюк (Україна, 1115, -1)

62. Ангеліна Калініна (Україна, +1078, -2)

75. Даяна Ястремська (Україна, 987, -3)

136. Катерина Козлова (Україна, 567, +4)

149. Леся Цуренко (Україна, 511, +12)

175. Катаріна Завацька (Україна, 426, -2)

192. Дар'я Снігур (Україна, 364, +26)

215. Катерина Бондаренко (Україна, 331, -3)

У чемпіонській гонці Світоліна посідає 12 сходинку;

У жовтні Світоліна, Костюк, Калініна і Ястремська зіграють в основній сітці турніру WTA в Індіан-Уеллсі. У кваліфікації стартує Козлова.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання