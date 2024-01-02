Світоліна перемогла експершу ракетку світу у стартовому матчі 2024 року (відео)

Перша ракетка України Еліна Світоліна вдало стартувала на турнірі WTA 250 у новозеландському Окленді. У першому раунді змагань уродженка Одеси обіграла експершу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії.

Матч тривав одну годину 45 хвилин і завершився перемогою української тенісистки з рахунком 6:4, 6:3.

Огляд матчу Світоліна – Возняцкі

Зазначимо, що Світоліна вшосте за кар'єру зустрічалася з Возняцкі та вп'яте змогла її перемогти. Еліна лише одного разу поступалася екслідерці світового рейтингу та чемпіонці Australian Open-2018.

До слова, для українки це був перший офіційний матч за чотири місяці. На початку вересня вона оголосила про перерву у виступах, аби повністю відновитися від травми стопи.

Після завершення поєдинку Світоліна прокоментувала свою перемогу над Возняцкі.

"Для мене це був напружений 2023 рік. У мене було кілька приголомшливих матчів і чудових перемог. Я дуже задоволена досягнутим рівнем. Зараз новий рік. У мене є ще більш високі цілі. Я дуже рада, що починаю новий рік з перемоги і спробую закріпити це", – наводить слова українки The Tennis Letter.

У другому колі турніру в Окленді зірка українського тенісу позмагається за путівку до чвертьфіналу з переможницею матчу Єлена-Габріела Русе (Румунія) – Емма Радукану (Велика Британія).

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року Світоліна повернулася на корт після декрету. У середині жовтня 2022-го Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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