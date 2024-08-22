Світоліна перемогла ексросіянку на турнірі в Монтерреї та не потиснула їй руку (відео)

Українка проігнорувала суперницю, яка до серпня 2024 року виступала за державу-терористку.

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у мексиканському Монтерреї.

29-річна уродженка Одеси стартувала на цих змаганнях одразу з другого кола, де обіграла представницю Вірменії Еліну Аванесян. Матч тривав 1 годину 14 хвилин та завершився перемогою українки з рахунком 6:4, 6:3.

Після своєї перемоги Світоліна не потиснула руку Аванесян, проігнорувавши її. Водночас вона не забула потиснути руку рефері та привітати уболівальників.

21-річна Аванесян народилась у російському місті П'ятигорськ. До серпня 2024 року вона виступала за державу-терористку, але тепер отримала вірменське громадянство.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з шостою сіяною Ліндою Носковою з Чехії. Поєдинок відбудеться у ніч проти 23 серпня.

Світоліна залишилася останньою українкою в одиночному розряді турніру в Монтерреї. Раніше у першому колі вилетіли Ангеліна Калініна та Катерина Володько.

Нагадаємо, минулого тижня Світоліна виступала на турнірі WTA 1000 в американському Цинциннаті, де зупинилася в 1/8 фіналу після поразки від "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко, яка є третім номером світового рейтингу.

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