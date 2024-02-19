Світоліна перемогла Калініну в напруженому українському дербі на старті турніру в Дубаї

У другому раунді Еліна Світоліна зіграє проти німкені Татьяни Марії.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№20 WTA) здобула перемогу над своєю співвітчизницею Ангеліною Калініною (№32 WTA) в першому колі турніру WTA 1000 у Дубаї.

Українське дербі в ОАЕ тривало 1 годину 41 хвилину. Перший сет Світоліна виграла з рахунком 6:3, а у другій партії здолала Калініну на тай-брейку – 7:6.

За весь матч Світоліна 7 разів подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і використала 1/3 брейкпойнтів. Калініна зробила 3 подачі навиліт, не припускалася подвійних помилок і не використала жодного з 3 брейкпойнтів.

Світоліна та Калініна вдруге в кар'єрі змагалися на корті. Обидва матчі завершилися на користь Еліни.

Зазначимо, що для Світоліної це перший турнір після Australian Open-2024, на якому вона в 1/8 фіналу зі сльозами знялася з матчу проти чешки Лінди Носкової через травму спини.

Світоліна – єдина українка, що подолала стартовий раунд турніру в ОАЕ. Раніше Леся Цуренко та Марта Костюк знялися через проблеми зі здоров'ям, а Даяна Ястремська поступилася "нейтральній" росіянці Вероніці Кудерметовій.

У другому колі змагань Еліна зіграє проти німкені Татьяни Марії (№50 WTA).

Читайте також:

Цуренко знялася з турніру в Досі перед матчем проти експершої ракетки світу – відома причина

Зірка українського тенісу знялася з матчу проти росіянки на турнірі в Досі – яка причина (відео)

"Найстрашніша ніч": зірка українського тенісу потрапила під обстріл в Одесі (відео)