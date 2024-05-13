Світоліна перемогла росіянку та вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в італійському Римі.

У матчі третього кола 29-річна уродженка Одеси перемогла росіянку Анну Калінську, яке через загарбницьку війну РФ проти України була допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Поєдинок тривав годину та 14 хвилин. Українська тенісистка в обох сетах була сильнішою – 6:3, 6:3.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти ще однієї "нейтральної" тенісистки – другої ракетки світу білоруски Аріни Соболенко, яка у третьому раунді обіграла українку Даяну Ястремську – 6:4, 6:2.

Світоліна – єдина українка, яка вийшла до 1/8 фіналу турніру в Римі. У третьому колі свої виступи завершила ще одна наша співвітчизниця Ангеліна Калініна, поступившись Марії Саккарі з Греції (6:7, 0:6).

Зазначимо, що турнір у Римі стане останнім змаганням перед другим Грендслемом 2024 року – Roland Garros, до основної сітки якого потрапили п'ять українських тенісисток.

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