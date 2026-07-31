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Світоліна перемогла ексросіянку на старті турніру WTA у Вашингтоні
Українка за два сети розібралася з Поліною Кудерметовою.
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA №10) вийшла до третього кола на турнірі WTA 500 у Вашингтоні (США).
У своєму стартовому матчі на турнірі 31-річна українка, яка пропускала перший раунд, здолала ексросіянку Поліну Кудерметову (WTA №108), яка у грудні 2025 року офіційно змінила спортивне громадянство та почала виступати за Узбекистан.
Поєдинок тривав 1 годину 29 хвилин і завершився перемогою української тенісистки з рахунком 7:6, 6:4.
Упродовж матчу Еліна подала 4 рази навиліт, зробила 9 подвійних помилок і використала 4 з 8 брейкпойнтів.
Відеоогляд матчу
Таким чином, Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні, де зіграє з філіппінкою Александрою Еалою.
Зазначимо, що для Еліни це перший турнірі від Вімблдону-2026, де вона сенсаційно вибула вже в першому раунді, програвши іншій українці Дар'ї Снігур.
Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу назвала склад на фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг.