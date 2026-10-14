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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна перемогла росіянку та вийшла до третього кола турніру в Ухані

Еліна в складному трисетовому поєдинку впоралася з безпрапорною суперницею з країни-агресорки.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№6 WTA) вийшла до третього кола турніру WTA 1000 в китайському Ухані.

Як п'ята сіяна 32-річна уродженка Одеси пропускала перший раунд змагань, а в поєдинку 1/16 фіналу перемогла "нейтральну" російську тенісистку Людмилу Самсонову.

Трисетовий матч тривав 2 години 12 хвилин і завершився тріумфом представниці України над безпрапорною суперницею з країни-агресорки з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.

За проведений на корті час Еліна 4 рази подавала навиліт, зробила 7 подвійних помилок і використала 9 з 18 брейкпойнтів.

Відеоогляд матчу

Це була друга очна зустріч тенісисток. У червні цього року Світоліна перемогла Самсонову на турнірі в Бад-Гомбурзі.

Еліна здобула 25-ту перемогу на турнірах WTA 1000 у сезоні — це найкращий показник у її кар'єрі: попередній рекорд вона встановила 2017 року, вигравши 21 поєдинок.

У третьому колі змагань Світоліна зіграє проти переможниці протистояння між американкою Кеті Волинець та китаянкою Ханью Гуо.

Раніше повідомлялося, що Світоліна не зуміла пробитися до півфіналу престижного турніру в Пекіні.

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