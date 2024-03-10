Світоліна переможно стартувала на турнірі в Індіан-Веллсі, Костюк без боротьби вийшла до 1/8 фіналу

У третьому колі Еліна позмагається з кривдницею Лесі Цуренко, а наступною суперницею Марти може стати росіянка.

Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі (США).

29-річна уродженка Одеси (№17 WTA) стартувала з другого раунду змагань перемогою над чешкою Катержиною Синяковою (№41 WTA) – 6:3, 2:6, 6:1.

Матч тривав рівно 2 години. Світоліна двічі подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок і використала 4 з 11 брейкпойнтів.

В 1/16 фіналу Еліна зіграє з американкою Еммою Наварро (№23 WTA), яка у другому колі обіграла українку Лесю Цуренко (№37 WTA) з рахунком 4:6, 7:5, 7:5.

Матч тривав 2 години і 29 хвилин. Цуренко жодного разу не подала навиліт, припустилася 8 подвійних помилок і використала 8 з 15 брейкпойнтів.

Окрім Світоліної виступи в Індіан-Веллсі також продовжує українка Марта Костюк (№32 WTA), яка вже вийшла до 1/8 фіналу, оскільки чешка Маркета Вондроушова (№7 WTA) знялася зі змагань з невідомої причини.

Зазначимо, що у другому раунді Костюк обіграла японку Маї Хонтаму (№120 WTA) – 6:4, 6:2.

В 1/8 українка Марта зустрінеться з переможницею матчу між "нейтральною" росіянкою Анастасією Павлюченковою (№24 WTA) та бразилійкою Беатріс Хаддад Майєю (№13 WTA).

Нагадаємо, раніше українські тенісистки Ангеліна Калініна (№35 WTA) та Даяна Ястремська (№31 WTA) вибули у другому раунді турніру в Індіан-Веллсі.

Ястремська через травму не змогла дограти матч з британкою Еммою Радукану (№250 WTA), знявшись у першому сеті після консультації з лікарем за рахунку 4:0 на користь британки. Калініна програла італійці Лючії Бронцетті (№53 WTA) – 3:6, 4:6.

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