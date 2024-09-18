Світоліна перенесла операцію та показала фото з лікарняної палати

Українська тенісистка Еліна Світоліна перенесла операцію на правій нозі.

Про це 30-річна спортсменка повідомила у своєму Instagram, додавши фото з лікарняної палати.

"Привіт усім. На жаль, мій сезон 2024 року вже в підручниках історії, оскільки сьогодні мені зробили операцію на нозі, щоб виправити давню проблему, яку я намагалася вирішити протягом цього року.

Це та сама проблема, яка закінчила мій сезон 2023 року і заважала мені протягом більшої частини 2024 року. Із цим стало важче впоратися, і вона все більше і більше впливає на мене не лише щодо тенісу та тренувань, але й у моєму повсякденному житті.

Я рада можливості зосередитися на своєму одужанні та повернутися ще сильнішою, ніж раніше. Я сповнена рішучості зробити все можливе, щоб повернутися на корт і змагатися на найвищому рівні.

Хочу подякувати всім вам за підтримку та заохочення в цей складний час. Ваша любов і позитив означають для мене все, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами на кортах 2025 року", – написала Еліна у своєму Instagram.

Еліна Світоліна / Фото: instagram.com/elisvitolina

Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс / Фото: instagram.com/elisvitolina

Нагадаємо, Світоліна достроково завершила тенісний сезон-2024 через травми.

Цього року Світоліна зіграла у фіналі турніру WTA 250 в Окленді, дійшла до чвертьфіналу Wimbledon і до 1/8 фіналу Australian Open, US Open та Roland Garros. На Олімпіаді-2024 в Парижі вона зупинилася в 1/8 фіналу. Наразі українка посідає 28-ме місце в рейтингу WTA.

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