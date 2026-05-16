Світоліна перевершила Серену Вільямс і встановила унікальне досягнення

Українська тенісистка Еліна Світоліна встановила унікальне досягнення завдяки своїй перемозі на турнірі WTA 1000 в Римі (Італія).

Світоліна стала найстаршою тенісисткою, яка обіграла трьох суперниць з топ-5 рейтингу WTA на одному турнірі.

Еліна, якій наразі 31 рік і 235 днів, перевершила за цим показником Серену Вільямс — легендарній американці підкорилося аналогічне досягнення у віці 31 рік і 173 дні, коли вона 2013 року виграла турнір у Маямі.

Світоліна у чвертьфіналі турніру в Римі здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Оленою Рибакіною з Казахстану, в півфіналі здолала польку Ігу Швьонтек (№3 WTA), а у фіналі обіграла американку Корі Гауфф (№4 WTA).

Еліна завоювала 20-й титул WTA у кар'єрі та третій на турнірі в Римі. Раніше вона перемагала тут у 2017 та 2018 роках.

