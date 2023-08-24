Світоліна, перша ракетка світу та інші зірки: на US Open відбувся благодійний матч заради України

Зібрані кошти спрямують на допомогу українцям, які постраждали від війни з Росією.

На US Open-2023 у Нью-Йорку відбувся благодійний матч на підтримку України під час війни з російськими окупантами.

Участь у заході взяли зірки світового тенісу, серед яких українка Еліна Світоліна та її чоловік, француз Гаель Монфіс, перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас, амеркианські тенісисти Френсіс Тіафо та Джесіка Пегула, а також італієць Маттео Берреттіні.

Долучилися до благодійних виставкових матчів також легендарні тенісисти Джон Макінрой та Габріела Сабатіні. Спеціальними гостями події стали відомий співак Себастьян Ятра та баскетболіст НБА Джиммі Батлер.

Зазначимо, що в одному з поєдинків Світоліна зіграла у парі з Монфісом. У форматі швидкого тайбрейку вони поступилися американцям Дженніфер Брейді та Крістоферу Юбенксу з рахунком 9:11.

A mixed doubles point that doesn't disappoint from Jennifer Brady, Chris Eubanks, Gael Monfils and Elina Svitolina! pic.twitter.com/u9VWsQgUUo — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2023

Організатори Відкритого чемпіонату США оголосили, що під час благодійного заходу було зібрано 320 тисяч доларів. Усі кошти передадуть на допомогу українцям, які постраждали від військової агресії Росії.

Основна сітка US Open-2023 стартує 28 серпня і триватиме до 10 вересня. Цьогоріч призовий фонд турніру становитиме рекордні 65 мільйонів доларів.

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