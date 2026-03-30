Світоліна піднялася на сьоме місце в рейтингу найкращих тенісисток світу

Це найвища позиція Еліни в рейтингу WTA від жовтня 2021-го.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу. Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на сьоме місце.

Минулого тижня Світоліна вибула в третьому колі турніру WTA 1000 у Маямі (США), зазнавши сенсаційної поразки від американської тенісистки Хейлі Баптіст.

Утім, це не завадило українці піднятися на одну сходинку в світовій класифікації, обійшовши італійку Жасмін Паоліні.

Сьоме місце — це найвища позиція Еліни в рейтингу WTA від жовтня 2021-го, коли вона була шостою.

Найкращим результатом у кар'єрі 31-річної уродженки Одеси залишається третя сходинку світового рейтингу, якої вона досягла 2017-го.

Першою ракеткою планети продовжує залишатися нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другу позицію зберегла представниця Казахстану Олена Рибакіна. На третю сходинку піднялася американка Корі Гауфф, яка завдяки виходу до фіналу турніру в Маямі витіснила з топ-3 польку Ігу Швьонтек.

Оновлений рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко — 11025 очок

2. Олєна Рибакіна (Казахстан) — 8108

3. Корі Гауфф (США) — 7278 (+1 позиція)

4. Іга Швьонтек (Польща) — 7263 (-1)

5. Джессіка Пегула (США) — 6243

6. Аманда Анісімова (США) — 6180

7. Еліна Світоліна (Україна) — 3965 (+1)

8. Жасмін Паоліні (Італія) — 3907 (-1)

9. Вікторія Мбоко (Канада) — 3531

10. Мірра Андрєєва — 3121

...

27. Марта Костюк (Україна) — 1473 (+1)

49. Даяна Ястремська (Україна) — 1165 (+5)

71. Олександра Олійникова (Україна) — 931 (-5)

89. Юлія Стародубцева (Україна) — 816 (+19)

93. Дарія Снігур (Україна) — 803 (+17)

119. Ангеліна Калініна (Україна) — 696 (+8)

205. Вероніка Подрез (Україна) — 340

261. Катаріна Завацька (Україна) — 263 (+31)

279. Анастасія Соболєва (Україна) — 239 (+8)

Раніше повідомлялося, що українка стала чемпіонкою світу з боксу за версією IBO.

