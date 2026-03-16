Світоліна піднялася на восьме місце в рейтингу найкращих тенісисток світу

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу. Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на восьме місце.

Минулого тижня їй вдалося дійти до півфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі, обігравши на шляху до нього зокрема другу ракетку планети польку Ігу Швьонтек.

Восьме місце — це найвища позиція Еліни в рейтингу WTA від жовтня 2021-го, коли вона була шостою.

Найкращим результатом у кар'єрі 31-річної уродженки Одеси залишається третя сходинку світового рейтингу, якої вона досягла 2017-го.

Що стосується інших українок, то Марта Костюк зберегла 28-ме місце, а Даяна Ястремська втратила дві позиції й тепер розташовується 54-ю.

Олександра Олійникова оновила особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на сім позицій — зараз вона є 66-ю ракеткою світу. Юлія Стародубцева опустилася на три сходинки і нині йде 108-ю.

Дарія Снігур відіграла сім позицій і зараз є 110-ю. Ангеліна Калініна, вигравши два поспіль турніри WTA 125 в Анталії, спрогресувала одразу на 62 позиції й тепер перебуває на 127-му місці.

Першою ракеткою планети продовжує залишатися нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другу сходинку піднялася представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка не пустила Світоліну до фіналу турніру в Індіан-Веллсі. На третє місце опустилася Швьонтек.

Оновлений рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко — 11025 очок

2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 7783 (+1 позиція)

3. Іга Швьонтек (Польща) — 7413 (-1)

4. Корі Гауфф (США) — 6748

5. Джессіка Пегула (США) — 6678

6. Аманда Анісімова (США) — 6180

7. Жасмін Паоліні (Італія) — 4232

8. Еліна Світоліна (Україна) — 4020 (+1)

9. Вікторія Мбоко (Канада) — 3351 (+1)

10. Мірра Андрєєва — 3066 (-2)

…

28. Марта Костюк (Україна) — 1528

54. Даяна Ястремська (Україна) — 1140 (-2)

66. Олександра Олійникова (Україна) — 960 (+7)

108. Юлія Стародубцева (Україна) — 751 (-3)

110. Дар'я Снігур (Україна) — 737 (+7)

127. Ангеліна Калініна (Україна) — 625 (+62)

205. Вероніка Подрез (Україна) — 349 (-2)

287. Анастасія Соболєва (Україна) — 232 (-17)

292. Катаріна Завацька (Україна) — 231 (+2)

