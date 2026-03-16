Світоліна піднялася на восьме місце в рейтингу найкращих тенісисток світу
Це найвища позиція Еліни в рейтингу WTA від жовтня 2021-го.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу. Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на восьме місце.
Минулого тижня їй вдалося дійти до півфіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі, обігравши на шляху до нього зокрема другу ракетку планети польку Ігу Швьонтек.
Восьме місце — це найвища позиція Еліни в рейтингу WTA від жовтня 2021-го, коли вона була шостою.
Найкращим результатом у кар'єрі 31-річної уродженки Одеси залишається третя сходинку світового рейтингу, якої вона досягла 2017-го.
Що стосується інших українок, то Марта Костюк зберегла 28-ме місце, а Даяна Ястремська втратила дві позиції й тепер розташовується 54-ю.
Олександра Олійникова оновила особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на сім позицій — зараз вона є 66-ю ракеткою світу. Юлія Стародубцева опустилася на три сходинки і нині йде 108-ю.
Дарія Снігур відіграла сім позицій і зараз є 110-ю. Ангеліна Калініна, вигравши два поспіль турніри WTA 125 в Анталії, спрогресувала одразу на 62 позиції й тепер перебуває на 127-му місці.
Першою ракеткою планети продовжує залишатися нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другу сходинку піднялася представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка не пустила Світоліну до фіналу турніру в Індіан-Веллсі. На третє місце опустилася Швьонтек.
Оновлений рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко — 11025 очок
2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 7783 (+1 позиція)
3. Іга Швьонтек (Польща) — 7413 (-1)
4. Корі Гауфф (США) — 6748
5. Джессіка Пегула (США) — 6678
6. Аманда Анісімова (США) — 6180
7. Жасмін Паоліні (Італія) — 4232
8. Еліна Світоліна (Україна) — 4020 (+1)
9. Вікторія Мбоко (Канада) — 3351 (+1)
10. Мірра Андрєєва — 3066 (-2)
…
28. Марта Костюк (Україна) — 1528
54. Даяна Ястремська (Україна) — 1140 (-2)
66. Олександра Олійникова (Україна) — 960 (+7)
108. Юлія Стародубцева (Україна) — 751 (-3)
110. Дар'я Снігур (Україна) — 737 (+7)
127. Ангеліна Калініна (Україна) — 625 (+62)
205. Вероніка Подрез (Україна) — 349 (-2)
287. Анастасія Соболєва (Україна) — 232 (-17)
292. Катаріна Завацька (Україна) — 231 (+2)
