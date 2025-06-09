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Світоліна піднялася в рейтингу WTA після Roland Garros-2025
Еліна вийшла на 13-ту сходинку в рейтингу найкращих тенісисток світу.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг після завершення Roland Garros-2025. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 13-те місце.
Порівняно з попереднім рейтингом Еліна піднялася на одну позицію у світовій класифікації.
Світоліна показала найкращий результат серед українок на Roland Garros-2025. Вона дійшла до чвертьфіналу, де програла чотириразовій чемпіонці французького мейджора польці Ізі Швьонтек.
Лідирувати в рейтингу WTA продовжує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою залишилася переможниця Roland Garros-2025 американка Корі Гауфф, яка у фіналі здолала Соболенко. Третю позицію зберегла ще одна представниця США Джессіка Пегула.
Рейтинг WTA станом на 9 червня 2025 року
1. Аріна Соболенко – 11553 очка
2. Корі Гауфф (США) – 8083
3. Джессіка Пегула (США) – 6483
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 4805
5. Чжен Ціньвень (Китай) – 4668 (+2)
6. Мірра Андрєєва – 4636
7. Іга Швьонтек (Польща) – 4618 (-2)
8. Медісон Кіз (США) – 4484
9. Паула Бадоса (Іспанія) – 3684 (+1)
10. Емма Наварро (США) – 3649 (-1)
…
13. Еліна Світоліна (Україна) – 3035 (+1)
26. Марта Костюк (Україна) – 1736 (-1)
45. Даяна Ястремська (Україна) – 1159 (+3)
67. Юлія Стародубцева (Україна) – 924 (+14)
96. Ангеліна Калініна (Україна) – 708 (+17)
151. Дар'я Снігур (Україна) – 485
202. Олександра Олійникова (Україна) – 351 (+15)
244. Анастасія Соболєва (Україна) – 306 (+12)
256. Валерія Страхова (Україна) – 288 (-1)
289. Леся Цуренко (Україна) – 245 (-11)
339. Катаріна Завацька (Україна) – 190 (-72)
Раніше повідомлялося, скільки грошей Світоліна та інші українки заробили на Roland Garros-2025.