Світоліна після вильоту з Roland Garros-2025 назвала головну ціль у своїй кар'єрі

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) після вильоту в чвертьфіналі Roland Garros-2025 назвала головну ціль у своїй кар'єрі.

30-річна уродженка Одеси заявила, що хоче виграти турнір Grand Slam та очолити рейтинг найкращих тенісисток світу.

"Моя кінцева мета – виграти турнір Grand Slam, стати першою в рейтингу WTA. Але я намагаюся йти крок за кроком. Не поспішати. І для мене важливо часом просто сісти й усвідомити, скільки я вже зробила, скільки зусиль було докладено.

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Повернення після вагітності – це вже неабияке випробування. Іноді мені просто хочеться сісти, розслабитися, поплескати себе по плечу й сказати: "Окей, ти в хорошому становищі, ти все робиш правильно. Не так багато людей зробили те, що ти. І ти на правильному шляху. Тож продовжуй працювати і роби свою справу… і хороші речі прийдуть до тебе".

Я відчуваю, що маю хороші шанси показати якісний теніс і кинути виклик топовим гравчиням у боротьбі за титули та в складних матчах. Я в це вірю. Я хочу продовжувати працювати. Інакше я б не була тут, не грала б і не змагалася. Я б просто сиділа вдома й насолоджувалась пенсією", – сказала Світоліна.

У чвертьфіналі Roland Garros-2025 українка поступилася експершій ракетці світу польці Ізі Швьонтек (№5 WTA) з рахунком 1:6, 5:7.

Для Еліни це був п'ятий у кар'єрі чвертьфінал на французькому мейджорі (2015, 2017, 2020, 2023, 2025), однак жодного разу їй так і не вдалося подолати цю стадію.

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Світоліна за свою кар'єру виграла 18 титулів на рівні WTA, останній з яких здобула у квітні 2025 року на турнірі у французькому Руані. Також вона є переможницею Підсумкового турніру WTA 2018 року та бронзовою призеркою Олімпіади-2020.

Найкращими результатами Еліни на турнірах Grand Slam залишаються три півфінали: Wimbledon (2019, 2023) та US Open (2019).

Її найвища позиція у світовому рейтингу – третє місце, яке вона посідала у вересні 2017 року.

У середині жовтня 2022 року Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. На початку квітня 2023-го вона повернулася на корт після декрету.

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Раніше повідомлялося, що Світоліну номінували на престижну нагороду після виходу збірної України до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.