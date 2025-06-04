ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Світоліна після вильоту з Roland Garros-2025 назвала головну ціль у своїй кар'єрі

Еліна прагне виграти Grand Slam та очолити світовий рейтинг.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) після вильоту в чвертьфіналі Roland Garros-2025 назвала головну ціль у своїй кар'єрі.

30-річна уродженка Одеси заявила, що хоче виграти турнір Grand Slam та очолити рейтинг найкращих тенісисток світу.

"Моя кінцева мета – виграти турнір Grand Slam, стати першою в рейтингу WTA. Але я намагаюся йти крок за кроком. Не поспішати. І для мене важливо часом просто сісти й усвідомити, скільки я вже зробила, скільки зусиль було докладено.

Повернення після вагітності – це вже неабияке випробування. Іноді мені просто хочеться сісти, розслабитися, поплескати себе по плечу й сказати: "Окей, ти в хорошому становищі, ти все робиш правильно. Не так багато людей зробили те, що ти. І ти на правильному шляху. Тож продовжуй працювати і роби свою справу… і хороші речі прийдуть до тебе".

Я відчуваю, що маю хороші шанси показати якісний теніс і кинути виклик топовим гравчиням у боротьбі за титули та в складних матчах. Я в це вірю. Я хочу продовжувати працювати. Інакше я б не була тут, не грала б і не змагалася. Я б просто сиділа вдома й насолоджувалась пенсією", – сказала Світоліна.

У чвертьфіналі Roland Garros-2025 українка поступилася експершій ракетці світу польці Ізі Швьонтек (№5 WTA) з рахунком 1:6, 5:7.

Для Еліни це був п'ятий у кар'єрі чвертьфінал на французькому мейджорі (2015, 2017, 2020, 2023, 2025), однак жодного разу їй так і не вдалося подолати цю стадію.

Світоліна за свою кар'єру виграла 18 титулів на рівні WTA, останній з яких здобула у квітні 2025 року на турнірі у французькому Руані. Також вона є переможницею Підсумкового турніру WTA 2018 року та бронзовою призеркою Олімпіади-2020.

Найкращими результатами Еліни на турнірах Grand Slam залишаються три півфінали: Wimbledon (2019, 2023) та US Open (2019).

Її найвища позиція у світовому рейтингу – третє місце, яке вона посідала у вересні 2017 року.

У середині жовтня 2022 року Еліна вперше стала мамою. Українка народила доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса. На початку квітня 2023-го вона повернулася на корт після декрету.

Раніше повідомлялося, що Світоліну номінували на престижну нагороду після виходу збірної України до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie