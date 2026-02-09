ТСН у соціальних мережах

Проспорт
153
2 хв

Світоліна поліпшила свою позицію в топ-10: оновлений рейтинг WTA

Еліна піднялася на 9-те місце у світовій класифікації.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 9-те місце.

Від моменту публікації попереднього рейтингу Світоліна піднялася з 10-ї на 9-ту сходинку світової класифікації.

Статус другої ракетки України зберегла Марта Костюк, яка продовжує йти 23-ю у світовому рейтингу.

Зазначимо, що українка Олександра Олійникова здійснила солідний ривок у рейтингу. Після виходу до півфіналу турніру WTA 250 у Клуж-Напоці вона піднялася одразу на 20 позицій і стала 71-ю ракеткою світу, оновивши особистий рекорд.

Українка Дар'я Снігур, яка також зупинилася в півфіналі змагань у Клуж-Напоці, піднялась на 21 позицію та наразі перебуває на 123-й сходинці рейтингу WTA.

Першою ракеткою планети продовжує залишатися нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде полька Іга Швьонтек, а на третьому місці розташовується представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка стала чемпіонкою Australian Open-2026.

Рейтинг WTA станом на 9 лютого 2026 року

1. Аріна Соболенко – 10 990 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7 978

3. Олена Рибакіна (Казахстан) – 7 523

4. Аманда Анісімова (США) – 6 680

5. Корі Гауфф (США) – 6 423

6. Джессіка Пегула (США) – 6 103

7. Мірра Андрєєва – 4 731

8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4 267

9. Еліна Світоліна (Україна) – 3 205 (+1 позиція)

10. Катерина Алєксандрова – 3 200 (+1)

11. Белінда Бенчич – 2843 (-2)

23. Марта Костюк (Україна) – 1 863

42. Даяна Ястремська (Україна) – 1 225 (+1)

71. Олександра Олійникова (Україна) – 894 (+20)

103. Юлія Стародубцева (Україна) – 744 (-1)

123. Дар'я Снігур (Україна) – 614 (+21)

199. Ангеліна Калініна (Україна) – 369 (-32)

250. Вероніка Подрез (Україна) – 280 (+34)

267. Анастасія Соболєва (Україна) – 266 (-3)

311. Катаріна Завацька (Україна) – 207 (-5)

Нагадаємо, у січні цього року Світоліна вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу Australian Open. У матчі за путівку до фіналу вона програла Соболенко.

Завдяки успішному виступу на австралійському мейджорі Еліна вперше від жовтня 2021 року повернулася до топ-10 рейтингу WTA.

Раніше ми розповідали, що Костюк розчулила промовою про Україну після фіналу турніру в Брисбені.

