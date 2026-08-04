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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна поліпшила свою позицію в топ-10 рейтингу WTA

Українка піднялася на 9-те місце у світовій класифікації.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на одну позицію і тепер посідає 9-те місце.

Минулого тижня Світоліна дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні (США), де поступилася майбутній переможниці змагань філіппінці Александрі Еалі. Незважаючи на це, Еліна піднялася з 10-ї на 9-ту сходинку світової класифікації, обійшовши американку Аманду Анісімову.

Статус другої ракетки України зберегла Марта Костюк, яка продовжує йти на 11-му місці в рейтингу WTA.

У топ-3 світового рейтингу змін не відбулося. Статус першої ракетки планети утримує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде Олена Рибакіна з Казахстану, а на третій позиції розташовується американка Джессіка Пегула.

Оновлений рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко — 8550 очок

2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8056

3. Джессіка Пегула (США) — 6625

4. Корі Гауфф (США) — 5649

5. Мірра Андрєєва — 5293

6. Кароліна Мухова (Чехія) — 5168

7. Лінда Носкова (Чехія) — 5016

8. Іга Швьонтек (Польща) — 4539

9. Еліна Світоліна (Україна) — 4459 (+1 позиція)

10. Аманда Анісімова (США) — 4353

11. Марта Костюк (Україна) — 3925

...

43. Дар'я Снігур (Україна) — 1172

44. Олександра Олійникова (Україна) — 1171

54. Ангеліна Калініна (Україна) — 1072

65. Юлія Стародубцева (Україна) — 1008 (-3)

87. Даяна Ястремська (Україна) — 867

139. Вероніка Подрез (Україна) — 565 (-5)

197. Анастасія Соболєва (Україна) — 404 (-1)

Раніше повідомлялося, що Костюк повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Світоліної (2019, 2023).

У півфіналі Марта програла майбутній чемпіонці турніру чешці Лінді Носковій.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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