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Світоліна поліпшила свою позицію в топ-10 рейтингу WTA
Українка піднялася на 9-те місце у світовій класифікації.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на одну позицію і тепер посідає 9-те місце.
Минулого тижня Світоліна дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні (США), де поступилася майбутній переможниці змагань філіппінці Александрі Еалі. Незважаючи на це, Еліна піднялася з 10-ї на 9-ту сходинку світової класифікації, обійшовши американку Аманду Анісімову.
Статус другої ракетки України зберегла Марта Костюк, яка продовжує йти на 11-му місці в рейтингу WTA.
У топ-3 світового рейтингу змін не відбулося. Статус першої ракетки планети утримує нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. Другою йде Олена Рибакіна з Казахстану, а на третій позиції розташовується американка Джессіка Пегула.
Оновлений рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко — 8550 очок
2. Олена Рибакіна (Казахстан) — 8056
3. Джессіка Пегула (США) — 6625
4. Корі Гауфф (США) — 5649
5. Мірра Андрєєва — 5293
6. Кароліна Мухова (Чехія) — 5168
7. Лінда Носкова (Чехія) — 5016
8. Іга Швьонтек (Польща) — 4539
9. Еліна Світоліна (Україна) — 4459 (+1 позиція)
10. Аманда Анісімова (США) — 4353
11. Марта Костюк (Україна) — 3925
...
43. Дар'я Снігур (Україна) — 1172
44. Олександра Олійникова (Україна) — 1171
54. Ангеліна Калініна (Україна) — 1072
65. Юлія Стародубцева (Україна) — 1008 (-3)
87. Даяна Ястремська (Україна) — 867
139. Вероніка Подрез (Україна) — 565 (-5)
197. Анастасія Соболєва (Україна) — 404 (-1)
Раніше повідомлялося, що Костюк повторила національний рекорд на Вімблдоні. Вона стала другою в історії українкою, яка дісталася півфіналу цього турніру Grand Slam після Світоліної (2019, 2023).
У півфіналі Марта програла майбутній чемпіонці турніру чешці Лінді Носковій.