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Світоліна попросила Європу допомогти відновити зруйновану російськими окупантами базу клубу УПЛ

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Світоліна попросила Європу допомогти відновити зруйновану російськими окупантами базу клубу УПЛ

Фото: Associated Press

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна звернулась до європейської спортивної спільноти з проханням допомогти у відновленні бази футбольного клубу "Металіст 1925", яка була зруйнована російською ракетою.

Минулого тижня навчально-тренувальний центр "Металіста 1925" у Високому на Харківщині зазнав руйнувань внаслідок ракетного удару з боку російського Бєлгорода.

Аби допомогти клубу УПЛ у відновленні знищеної окупантами інфраструктури, українська тенісистка Еліна Світоліна на своїй сторінці в Facebook звернулась до спортивної спільноти Європи.

"Щодня я прокидаюсь з болем. Моя люба Україна понад 100 днів страждає та бореться. Два дні тому було зруйновано спортивну базу футбольного клубу Прем'єр-ліги України харківського "Металіста 1925" після ракетного удару з території Росії.

Спортивний футбольний Харків став на ноги після важкого 2014 року, відродивши футбольну мрію під гаслом "Народжені в бою". І ось настав 2022 рік, і знову випали випробування для рідного Харкова. Методично знищується регіон, інфраструктурні об’єкти, житлові масиви, а зараз настала черга спортивних об'єктів. Хочу підтримати "Металіст 1925", Харків, вболівальників клубу та кожного харків'янина. У нас намагаються вкрасти майбутнє, як і у всієї нашої країни, але у них це ніколи не вийде. Ми, українці, вистоїмо разом та побудуємо наше європейське майбутнє, а "Металіст 1925" побудує нову спортивну базу.

Звертаюсь до всієї спортивної спільноти Європи, до клубів усіх європейських ліг - прошу підтримати невеликий, але гордий клуб України - "Металіст 1925" та допомогти відновити спортивну базу клубу. Я вірю, що вся футбольна родина Європи проти війни, яку розв'язала країна-агресорка.

Упевнена, спільними зусиллями нам до снаги зробити неможливе. Футбольним клубом "Металіст 1925" створено гуманітарний хаб, і тепер він набуває по-справжньому доленосного значення для футболу України", - написала Світоліна.

Щодня я прокидаюсь з болем. Моя люба Україна більше 100 днів страждає та бореться Два дні тому було зруйновано...

Опубліковано Elina Svitolina Понеділок, 6 червня 2022 р.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна вперше за 10 років втратила статус першої ракетки України. Еліна вирішила взяти паузу в кар'єрі. 27-річна українка вагітна та чекає на дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

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