Світоліна поступилася чинній чемпіонці Wimbledon і не змогла вийти до чвертьфіналу Олімпіади-2024

Еліна залишиться без медалі на Іграх у Парижі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не зуміла вийти до 1/4 фіналу одиночного розряду Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У матчі третього кола вона поступилася чинній чемпіонці Wimbledon – чешці Барборі Крейчиковій. Поєдинок тривав 2 години 48 хвилин і завершився поразкою українки з рахунком 6:7, 6:2, 4:6.

Світоліна втретє в кар'єрі зіграла на Олімпіаді. У Ріо-2016 вона дійшла до чвертьфіналу, а у Токіо-2020 завоювала "бронзу".

Таким чином, у чвертьфіналі Олімпіади-2024 в одиночному розряді Україну представлятиме лише Марта Костюк, яка в 1/8 фіналу обіграла Марію Саккарі з Греції – 4:6, 7:6, 6:4.

Нагадаємо, українські тенісистки також продовжують боротися за медалі парного турніру Олімпіади-2024. До другого кола пробився дует Марта Костюк / Даяна Ястремська, а також тандем Людмила та Надія Кіченок.

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