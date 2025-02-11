Світоліна поступилася п'ятій ракетці світу та завершила виступи на турнірі в Досі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№22 WTA) не змогла пробитися до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Досі (Катар).

У другому раунді змагань 30-річна уродженка Одеси програла п'ятій ракетці світу американці Джессіці Пегулі.

Матч тривав 1 годину 59 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:7.

За проведений на корті час Еліна п'ять разів подала навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 4 з 11 брейкпойнтів.

Це була сьома очна зустріч тенісисток. Українка змогла виграти в американки лише двічі.

Додамо, що Світоліна стартувала на турнірі в Досі вольовою перемогою над чешкою Маркетою Вондроушовою.

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