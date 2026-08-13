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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Світоліна поступилася експершій ракетці світу в півфіналі турніру в Торонто

Українка зупинилася за крок від фіналу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№9 WTA) не зуміла вийти до фіналу турніру WTA 1000 у Торонто (Канада).

У півфіналі 31-річна українка поступилася експершій ракетці світу польці Ізі Швьонтек (№8 WTA). Матч тривав 2 години 19 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 3:6.

Це була восьма очна зустріч між тенісистками, в якій Іга здобула п'яту перемогу. Світоліна вперше 2026 року програла Швьонтек, до цього обігравши її в Індіан-Веллсі та Римі.

Для Еліни це був 16-й півфінал на турнірах серії WTA 1000 та третій саме в Торонто, де вона 2017 року здобула титул.

Для Світоліної це був сьомий півфінал у сезоні на турнірах WTA. На двох з них вона здобула титули — в Окленді та Римі.

У фіналі Швьонтек зіграє з Оленою Рибакіною з Казахстану. Матч відбудеться в ніч проти 14 серпня за київським часом.

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