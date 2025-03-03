Світоліна повернула собі звання першої ракетки України: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Еліна Світоліна відібрала у Марти Костюк статус найкращої української тенісистки на цей момент.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками минулого змагального тижня. Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України.
Сталося це після того, як Марта Костюк, вилетівши в першому раунді турніру в Меріді, опустилася одразу на п'ять позицій у світовій класифікації. Тепер Світоліна розташовується на 23-му місці, а Костюк йде 24-ю.
У топ-100 рейтингу WTA перебувають ще дві українки. Даяна Ястремська опустилася на дві сходинки й наразі посідає 46-те місце. Ангеліна Калініна теж втратила дві позиції й стала 54-ю.
Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другому та третьому місцях відповідно продовжують йти полька Іга Швьонтек з американкою Корі Гауфф.
Рейтинг WTA
1. Аріна Соболенко – 9076 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7985
3. Корі Гауфф (США) – 6333
4. Джессіка Пегула (США) – 5251
5. Медісон Кіз (США) – 4679
6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518
7. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4328
8. Емма Наварро (США) – 4009 (+2)
9. Чжен Ціньвень (Китай) – 3780 (-1)
10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3746 (+1)
...
23. Еліна Світоліна (Україна) – 1980
24. Марта Костюк (Україна) – 1955 (-5)
46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229 (-2)
54. Ангеліна Калініна (Україна) – 1072 (-2)
110. Юлія Стародубцева (Україна) – 681 (-1)
128. Дар'я Снігур (Україна) – 576 (-1)
186. Леся Цуренко (Україна) – 371
216. Анастасія Соболєва (Україна) – 327 (-3)
249. Катаріна Завацька (Україна) – 285
Звання першої ракетки України серед чоловіків зберіг Олександр Овчаренко, який піднявся на одну сходинку в ретингу ATP і тепер перебуває на 307-й позиції.
Лідирує італієць Яннік Сіннер, який отримав дискваліфікацію на три місяці через допінг. Друге місце посідає німець Александер Звєрєв, а топ-3 замикає іспанець Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP
1. Яннік Сіннер (Італія) – 11330 очок
2. Александер Звєрєв (Німеччина) – 8135
3. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7510
4. Тейлор Фрітц (США) – 4900
5. Каспер Рууд (Норвегія) – 4035
6. Данило Медведєв – 3930
7. Новак Джокович (Сербія) – 3900
8. Андрій Рубльов – 3480 (+1 позиція)
9. Стефанос Ціпісас (Греція) – 3405 (+2)
10. Алекс де Мінор (Австралія) – 3785 (-2)
...
307. Олександр Овчаренко (Україна) – 170 (+1)
315. Олег Приходько (Україна) – 164 (+1)
384. Віталій Сачко (Україна) – 129 (+3)
412. Вадим Урсу (Україна) – 115 (-4)
Читайте також:
Світоліна програла напружений матч з двома тайбрейками і вибула з турніру в Дубаї
Костюк у матчі-трилері програла чемпіонці Australian Open-2020 та залишила турнір в ОАЕ
Ястремська розгромила росіянку та вийшла до третього кола турніру в Дубаї