Світоліна повернула собі звання першої ракетки України: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Еліна Світоліна відібрала у Марти Костюк статус найкращої української тенісистки на цей момент.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками минулого змагального тижня. Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України.

Сталося це після того, як Марта Костюк, вилетівши в першому раунді турніру в Меріді, опустилася одразу на п'ять позицій у світовій класифікації. Тепер Світоліна розташовується на 23-му місці, а Костюк йде 24-ю.

У топ-100 рейтингу WTA перебувають ще дві українки. Даяна Ястремська опустилася на дві сходинки й наразі посідає 46-те місце. Ангеліна Калініна теж втратила дві позиції й стала 54-ю.

Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другому та третьому місцях відповідно продовжують йти полька Іга Швьонтек з американкою Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко – 9076 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7985

3. Корі Гауфф (США) – 6333

4. Джессіка Пегула (США) – 5251

5. Медісон Кіз (США) – 4679

6. Жасмін Паоліні (Італія) – 4518

7. Олена Рибакіна (Казахстан) – 4328

8. Емма Наварро (США) – 4009 (+2)

9. Чжен Ціньвень (Китай) – 3780 (-1)

10. Паула Бадоса (Іспанія) – 3746 (+1)

...

23. Еліна Світоліна (Україна) – 1980

24. Марта Костюк (Україна) – 1955 (-5)

46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229 (-2)

54. Ангеліна Калініна (Україна) – 1072 (-2)

110. Юлія Стародубцева (Україна) – 681 (-1)

128. Дар'я Снігур (Україна) – 576 (-1)

186. Леся Цуренко (Україна) – 371

216. Анастасія Соболєва (Україна) – 327 (-3)

249. Катаріна Завацька (Україна) – 285

Звання першої ракетки України серед чоловіків зберіг Олександр Овчаренко, який піднявся на одну сходинку в ретингу ATP і тепер перебуває на 307-й позиції.

Лідирує італієць Яннік Сіннер, який отримав дискваліфікацію на три місяці через допінг. Друге місце посідає німець Александер Звєрєв, а топ-3 замикає іспанець Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

1. Яннік Сіннер (Італія) – 11330 очок

2. Александер Звєрєв (Німеччина) – 8135

3. Карлос Алькарас (Іспанія) – 7510

4. Тейлор Фрітц (США) – 4900

5. Каспер Рууд (Норвегія) – 4035

6. Данило Медведєв – 3930

7. Новак Джокович (Сербія) – 3900

8. Андрій Рубльов – 3480 (+1 позиція)

9. Стефанос Ціпісас (Греція) – 3405 (+2)

10. Алекс де Мінор (Австралія) – 3785 (-2)

...

307. Олександр Овчаренко (Україна) – 170 (+1)

315. Олег Приходько (Україна) – 164 (+1)

384. Віталій Сачко (Україна) – 129 (+3)

412. Вадим Урсу (Україна) – 115 (-4)

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