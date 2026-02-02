ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

Світоліна повернулася до топ-10: WTA оновила рейтинг тенісисток після Australian Open-2026

Еліна вперше за п'ять років повернулася до топ-10 світової класифікації.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу після завершення Australian Open-2026.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції та повернулася до топ-10 уперше від жовтня 2021 року. Сталося це завдяки успішному виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії, де вона вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу.

Зазначимо, що найкращим результатом у кар'єрі 31-річної уродженки Одеси залишається третя сходинку світового рейтингу, якої вона досягла 2017 року.

Першою ракеткою планети продовжує залишатися нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка не пустила Світоліну до фіналу австралійського мейджора.

Другу сходинку зберегла полька Іга Швьонтек, а на третє місце піднялася представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка стала чемпіонкою Australian Open-2026.

Рейтинг WTA після Australian Open-2026

1. Аріна Соболенко – 10990 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7978

3. Олена Рибакіна (Казахстан) – 7610 (+2 позиції)

4. Аманда Анісімова (США) – 6680

5. Корі Гауфф (США) – 6423 (-2)

6. Джессіка Пегула (США) – 6103

7. Мірра Андрєєва – 4731

8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4267

9. Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3342 (+1)

10. Еліна Світоліна (Україна) – 3205 (+1)

...

23. Марта Костюк (Україна) – 1863 (-3)

43. Даяна Ястремська (Україна) – 1175 (-15)

91. Олександра Олійникова (Україна) – 805 (+1)

102. Юлія Стародубцева (Україна) – 744 (+8)

144. Дар'я Снігур (Україна) – 516 (-8)

167. Ангеліна Калініна (Україна) – 422 (+12)

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Олександра Олійникова вразила вчинком на Australian Open і звернулася з важливим меседжем.

Також ми розповідали, що українська тенісистка Марта Костюк розчулила промовою про Україну після фіналу турніру в Брисбені.

Дата публікації
Кількість переглядів
168
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie