Світоліна повернулася до топ-10: WTA оновила рейтинг тенісисток після Australian Open-2026

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу після завершення Australian Open-2026.

Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції та повернулася до топ-10 уперше від жовтня 2021 року. Сталося це завдяки успішному виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії, де вона вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу.

Зазначимо, що найкращим результатом у кар'єрі 31-річної уродженки Одеси залишається третя сходинку світового рейтингу, якої вона досягла 2017 року.

Першою ракеткою планети продовжує залишатися нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка не пустила Світоліну до фіналу австралійського мейджора.

Другу сходинку зберегла полька Іга Швьонтек, а на третє місце піднялася представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка стала чемпіонкою Australian Open-2026.

Рейтинг WTA після Australian Open-2026

1. Аріна Соболенко – 10990 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 7978

3. Олена Рибакіна (Казахстан) – 7610 (+2 позиції)

4. Аманда Анісімова (США) – 6680

5. Корі Гауфф (США) – 6423 (-2)

6. Джессіка Пегула (США) – 6103

7. Мірра Андрєєва – 4731

8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4267

9. Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3342 (+1)

10. Еліна Світоліна (Україна) – 3205 (+1)

...

23. Марта Костюк (Україна) – 1863 (-3)

43. Даяна Ястремська (Україна) – 1175 (-15)

91. Олександра Олійникова (Україна) – 805 (+1)

102. Юлія Стародубцева (Україна) – 744 (+8)

144. Дар'я Снігур (Україна) – 516 (-8)

167. Ангеліна Калініна (Україна) – 422 (+12)

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Олександра Олійникова вразила вчинком на Australian Open і звернулася з важливим меседжем.

Також ми розповідали, що українська тенісистка Марта Костюк розчулила промовою про Україну після фіналу турніру в Брисбені.