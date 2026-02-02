- Дата публікації
Світоліна повернулася до топ-10: WTA оновила рейтинг тенісисток після Australian Open-2026
Еліна вперше за п'ять років повернулася до топ-10 світової класифікації.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу після завершення Australian Open-2026.
Перша ракетка України Еліна Світоліна піднялася на дві позиції та повернулася до топ-10 уперше від жовтня 2021 року. Сталося це завдяки успішному виступу на Відкритому чемпіонаті Австралії, де вона вперше в кар'єрі дійшла до півфіналу.
Зазначимо, що найкращим результатом у кар'єрі 31-річної уродженки Одеси залишається третя сходинку світового рейтингу, якої вона досягла 2017 року.
Першою ракеткою планети продовжує залишатися нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка не пустила Світоліну до фіналу австралійського мейджора.
Другу сходинку зберегла полька Іга Швьонтек, а на третє місце піднялася представниця Казахстану Олена Рибакіна, яка стала чемпіонкою Australian Open-2026.
Рейтинг WTA після Australian Open-2026
1. Аріна Соболенко – 10990 очок
2. Іга Швьонтек (Польща) – 7978
3. Олена Рибакіна (Казахстан) – 7610 (+2 позиції)
4. Аманда Анісімова (США) – 6680
5. Корі Гауфф (США) – 6423 (-2)
6. Джессіка Пегула (США) – 6103
7. Мірра Андрєєва – 4731
8. Жасмін Паоліні (Італія) – 4267
9. Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3342 (+1)
10. Еліна Світоліна (Україна) – 3205 (+1)
...
23. Марта Костюк (Україна) – 1863 (-3)
43. Даяна Ястремська (Україна) – 1175 (-15)
91. Олександра Олійникова (Україна) – 805 (+1)
102. Юлія Стародубцева (Україна) – 744 (+8)
144. Дар'я Снігур (Україна) – 516 (-8)
167. Ангеліна Калініна (Україна) – 422 (+12)
