Світоліна повернулася до топ-20: опубліковано оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Еліна Світоліна / © Associated Press

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Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками минулого змагального тижня.

Статус першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка завдяки виходу до 1/8 фіналу турніру в Маямі піднялася на чотири позиції та повернулася до топ-20 світового рейтингу.

Тепер Світоліна посідає 18-те місце у світовій класифікації. Вона вперше за 10 місяців опинилася серед двадцятки найкращих тенісисток планети.

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Марта Костюк також спрогресувала у рейтингу на п'ять сходинок і наразі перебуває на 24-й позиції.

До топ-100 рейтингу WTA входять ще дві українки – Даяна Ястремська (46-те місце) та Ангеліна Калініна (68-ме).

Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другому місці продовжує йти полька Іга Швьонтек, третя – американка Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

Аріна Соболенко – 10541 очок Іга Швьонтек (Польща) – 7470 Корі Гауфф (США) – 6063 Джессіка Пегула (США) – 5796 Медісон Кіз (США) – 4949 Жасмін Паоліні (Італія) – 4843 (+1 позиція) Мірра Андрєєва – 4775 (-1) Чжен Ціньвень (Китай) – 4135 (+1) Паула Бадоса (Іспанія) – 3821 (+2) Олена Рибакіна (Казахстан) – 3808 (-2)

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18. Еліна Світоліна (Україна) – 2240 (+4)

24. Марта Костюк (Україна) – 1805 (+5)

46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229 (-4)

68. Ангеліна Калініна (Україна) – 962 (-13)

103. Юлія Стародубцева (Україна) – 711 (+5)

136. Дар'я Снігур (Україна) – 536 (+1)

207. Анастасія Соболєва (Україна) – 350 (-10)

238. Леся Цуренко (Україна) – 301 (-29)

247. Катаріна Завацька (Україна) – 285 (+3)

Звання першої ракетки України серед чоловіків зберігає Олександр Овчаренко, який опустився на 19 позицій у ретингу ATP і став 327-м.

У топ-3 чоловічої класифікації змін не відбулося. Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер, який отримав дискваліфікацію на три місяці через допінг. Друге місце посідає німець Александер Звєрєв, на третій позиції йде іспанець Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

Яннік Сіннер (Італія) – 10330 очок Александер Звєрєв (Німеччина) – 7645 Карлос Алькарас (Іспанія) – 6720 Тейлор Фрітц (США) – 5290 Новак Джокович (Сербія) – 4510 Каспер Рууд (Норвегія) – 3855 Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3780 Стефанос Ціціпас (Греція) – 3445 (+2 позиції) Андрій Рубльов – 3440 Алекс де Мінор (Австралія)– 3335 (+1)

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327. Олександр Овчаренко (Україна) – 159 (-19)

333. Олег Приходько (Україна) – 155 (-13)

372. Віталій Сачко (Україна) – 133 (+4)

474. Вадим Урсу (Україна) – 89 (-54)

487. В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 82 (+53)