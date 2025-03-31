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Світоліна повернулася до топ-20: опубліковано оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP
Еліна піднялася на 18-ту позицію світового рейтингу.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) та Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оновили свої рейтинги за підсумками минулого змагального тижня.
Статус першої ракетки України зберегла Еліна Світоліна, яка завдяки виходу до 1/8 фіналу турніру в Маямі піднялася на чотири позиції та повернулася до топ-20 світового рейтингу.
Тепер Світоліна посідає 18-те місце у світовій класифікації. Вона вперше за 10 місяців опинилася серед двадцятки найкращих тенісисток планети.
Марта Костюк також спрогресувала у рейтингу на п'ять сходинок і наразі перебуває на 24-й позиції.
До топ-100 рейтингу WTA входять ще дві українки – Даяна Ястремська (46-те місце) та Ангеліна Калініна (68-ме).
Першою ракеткою світу залишається нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На другому місці продовжує йти полька Іга Швьонтек, третя – американка Корі Гауфф.
Рейтинг WTA
Аріна Соболенко – 10541 очок
Іга Швьонтек (Польща) – 7470
Корі Гауфф (США) – 6063
Джессіка Пегула (США) – 5796
Медісон Кіз (США) – 4949
Жасмін Паоліні (Італія) – 4843 (+1 позиція)
Мірра Андрєєва – 4775 (-1)
Чжен Ціньвень (Китай) – 4135 (+1)
Паула Бадоса (Іспанія) – 3821 (+2)
Олена Рибакіна (Казахстан) – 3808 (-2)
...
18. Еліна Світоліна (Україна) – 2240 (+4)
24. Марта Костюк (Україна) – 1805 (+5)
46. Даяна Ястремська (Україна) – 1229 (-4)
68. Ангеліна Калініна (Україна) – 962 (-13)
103. Юлія Стародубцева (Україна) – 711 (+5)
136. Дар'я Снігур (Україна) – 536 (+1)
207. Анастасія Соболєва (Україна) – 350 (-10)
238. Леся Цуренко (Україна) – 301 (-29)
247. Катаріна Завацька (Україна) – 285 (+3)
Звання першої ракетки України серед чоловіків зберігає Олександр Овчаренко, який опустився на 19 позицій у ретингу ATP і став 327-м.
У топ-3 чоловічої класифікації змін не відбулося. Лідирувати продовжує італієць Яннік Сіннер, який отримав дискваліфікацію на три місяці через допінг. Друге місце посідає німець Александер Звєрєв, на третій позиції йде іспанець Карлос Алькарас.
Рейтинг ATP
Яннік Сіннер (Італія) – 10330 очок
Александер Звєрєв (Німеччина) – 7645
Карлос Алькарас (Іспанія) – 6720
Тейлор Фрітц (США) – 5290
Новак Джокович (Сербія) – 4510
Каспер Рууд (Норвегія) – 3855
Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3780
Стефанос Ціціпас (Греція) – 3445 (+2 позиції)
Андрій Рубльов – 3440
Алекс де Мінор (Австралія)– 3335 (+1)
...
327. Олександр Овчаренко (Україна) – 159 (-19)
333. Олег Приходько (Україна) – 155 (-13)
372. Віталій Сачко (Україна) – 133 (+4)
474. Вадим Урсу (Україна) – 89 (-54)
487. В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 82 (+53)