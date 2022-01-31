Світоліна повернулася до топ-15: оновлений рейтинг WTA після Australian Open

А Марта Костюк відіграла одразу 14 позицій.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг за підсумками Australian Open-2022.
Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка на першому турнірі Великого шолома в новому році вилетіла в третьому раунді, піднялася двома сходинками вище і тепер перебуває на 15-му місці.
Поліпшили також свої позиції Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Калініна оновила особистий рекорд, піднявшись на 48-му сходинку, а Костюк відіграла 14 позицій і наразі йде 52-ю у світовій класифікації.
Також у рейтингу WTA піднялися Леся Цуренко, Катерина Байндль та Дар'я Снігур. А от Даяна Ястремська і Катаріна Завацька опустилися нижче, ніж були до цього.
Очолює рейтинг WTA австралійка Ешлі Барті, яка стала переможницею Australian Open-2022. Фіналістка турніру американка Даніель Коллінз піднялася на 10-те місце.
ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ WTA
1. Ешлі Барті (Австралія, 8331)
2. Аріна Сабаленка (Білорусь, 5698)
3. Барбора Крейчикова (Чехія, 5533, +1)
4. Іга Свентек (Польща, 4456, +5)
5. Кароліна Плішкова (Чехія, 4452)
6. Паула Бадоса (Іспанія, 4429)
7. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 4195, -4)
8. Марія Саккарі (Греція, 4071)
9. Анетт Контавейт (Естонія, 3871, -2)
10. Даніель Коллінз (США, 3071, +20)
...
15. Еліна Світоліна (2531, +2)
48. Ангеліна Калініна (1168, +1)
52. Марта Костюк (1135, +14)
111. Леся Цуренко (644, +8)
140. Катерина Байндль (490, +9)
141. Дар'я Снігур (480, +10)
150. Даяна Ястремська (442, -6)
196. Катаріна Завацька (345, -8)
Читайте також:
Надаль зробив фантастичний камбек та переміг скандального росіянина у фіналі Australian Open-2022
"Ідіоти без мізків": російський тенісист знову оскандалився на Australian Open (відео)
"Так можна лише білим хлопцям": чоловік Серени Вільямс відреагував на скандал з росіянином у півфіналі Australian Open