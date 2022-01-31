Світоліна повернулася до топ-15: оновлений рейтинг WTA після Australian Open

А Марта Костюк відіграла одразу 14 позицій.

Жіноча тенісна асоціація ( WTA ) опублікувала оновлений рейтинг за підсумками Australian Open-2022.

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка на першому турнірі Великого шолома в новому році вилетіла в третьому раунді, піднялася двома сходинками вище і тепер перебуває на 15-му місці .

Поліпшили також свої позиції Ангеліна Калініна та Марта Костюк. Калініна оновила особистий рекорд, піднявшись на 48-му сходинку, а Костюк відіграла 14 позицій і наразі йде 52-ю у світовій класифікації.

Також у рейтингу WTA піднялися Леся Цуренко, Катерина Байндль та Дар'я Снігур. А от Даяна Ястремська і Катаріна Завацька опустилися нижче, ніж були до цього.

Очолює рейтинг WTA австралійка Ешлі Барті, яка стала переможницею Australian Open-2022. Фіналістка турніру американка Даніель Коллінз піднялася на 10-те місце.

ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ WTA

1. Ешлі Барті (Австралія, 8331)

2. Аріна Сабаленка (Білорусь, 5698)

3. Барбора Крейчикова (Чехія, 5533, +1)

4. Іга Свентек (Польща, 4456, +5)

5. Кароліна Плішкова (Чехія, 4452)

6. Паула Бадоса (Іспанія, 4429)

7. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 4195, -4)

8. Марія Саккарі (Греція, 4071)

9. Анетт Контавейт (Естонія, 3871, -2)

10. Даніель Коллінз (США, 3071, +20)

...

15. Еліна Світоліна (2531, +2)

48. Ангеліна Калініна (1168, +1)

52. Марта Костюк (1135, +14)

111. Леся Цуренко (644, +8)

140. Катерина Байндль (490, +9)

141. Дар'я Снігур (480, +10)

150. Даяна Ястремська (442, -6)

196. Катаріна Завацька (345, -8)

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