Світоліна повертається на корт: українка дізналася ім'я першої суперниці після декрету

Невдовзі Еліна проведе свій перший матч після народження доньки.

Зірка українського тенісу Еліна Світоліна готується відновити спортивну кар'єру після того, як у середині жовтня минулого року вперше стала мамою.

Пропустивши понад рік через вагітність і народження доньки, колишня перша ракетка України повернеться на корт на турнірі серії WTA 500 в американському Чарльстоні.

28-річна українка отримала вайлдкард від організаторів і автоматично потрапила до основної сітки. У першому колі її суперницею стане представниця Казахстану Юлія Путінцева.

Поєдинок запланований на понеділок, 3 квітня. Точний час матчу стане відомий пізніше.

Окрім Еліни, в основній сітці змагань у Чарльстоні виступлять ще дві представниці України – Леся Цуренко та перша ракетка національного рейтингу Ангеліна Калініна.

На старті турніру Калініна зіграє з росіянкою Анною Калінскою, яка через повномасштабне вторгнення РФ до України допущена під нейтральним прапором.

Цуренко в першому колі протистоятиме одній із переможниць кваліфікації.

Турнір у Чарльстоні відбудеться від 3 по 9 квітня. Чинною чемпіонкою змагань є Белінда Бенчич зі Швейцарії.

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