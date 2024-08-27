Світоліна пояснила, чому не потиснула руку ексросіянці Аванесян, яка змінила громадянство

Українка прокоментувала своє рішення відмовитися від рукостискання з Еліною Аванесян, яка від серпня цього року представляє Вірменію.

Українська тенісистка Еліна Світоліна після вольової перемоги над аргентинкою Марією Лурдес Карле на старті US Open-2024 відповіла на запитання, чому не потиснула руку ексросіянці Еліні Аванесян після того, як обіграла її на нещодавньому турнірі в мексиканському Монтерреї.

Зазначимо, що Аванесян народилась у російському місті П'ятигорськ. До серпня 2024 року вона виступала за державу-терористку, але тепер отримала вірменське громадянство.

"Так, я знаю, що вона змінила громадянство, але це не єдиний момент, який для мене важливий. Річ також у тім, щоб мати позицію, що ти виступаєш проти дій російської влади і проти того, що відбувається в Україні, проти всієї тієї біди, яку Росія чинить нашим невинним людям. Я не чула такої позиції від неї. Коли ви змінюєте громадянство заради власної вигоди – це одна справа. Коли ви змінюєте його через засудження геноциду, який чинить російська армія, – це інша", – цитує Світоліну Великий теніс України.

Також Світоліна прокоментувала черговий масований ракетний обстріл України російськими окупантами.

"Так, я бачила новини, я знаю, що було понад 100 ракет... Це дуже важко. Я постійно перевіряла новини. Мені було дуже-дуже сумно бачити, що відбувалося сьогодні, що відбувається щодня. Цей день був дуже, дуже важким для українців. Це просто катастрофа, якщо чесно, прокидатися і бачити такі новини, що українці так страждають.

Чи впливає це на мою гру? Я намагаюся перемикатися, звісно, але коли ти прокидаєшся і одразу ж бачиш такі погані новини, то це впливає морально, ти про це думаєш. Особливо, коли щось не так, це природно. У деякі моменти, буває, так, що це дуже на мене впливає. На Вімблдоні було дуже складно... Коли це стосується дітей, невинних людей, це для мене дуже важко... Надзвичайно", – сказала Еліна.

У другому раунді US Open-2024 Світоліна зіграє з іншою українкою Ангеліною Калініною. Матч відбудеться у середу, 28 серпня.

Основна сітка Відкритого чемпіонату США-2024 триватиме від 26 серпня до 8 вересня. Чинною чемпіонкою US Open є американка Корі Гауфф, яка торік у фіналі здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко.

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