Світоліна представила своїх нових тренерів: хто увійшов до команди найкращої тенісистки України

Світоліна представила своїх нових тренерів: хто увійшов до команди найкращої тенісистки України

До наступного сезону Еліна готується з новим тренерським штабом.

Перша ракетка України Еліна Світоліна назвала імена своїх нових тренерів.

До команди 27-річної тенісистки увійшли Андіс Юшка (основний тренер), Гюнтер Бреснік (тренер-консультант) та Юрій Жураковський (тренер з фізичної підготовки).

Разом з цими фахівцями Світоліна проводить тренувальні збори перед стартом сезону-2022, повідомляє Великий теніс України.

btu.org.ua

Латвійський екстенісист Андіс Юшка раніше працював як спаринг-партнер та тренер з іншими представницями WTA: Оленою Остапенко (Латвія) та Амандою Анісімовою (США).

Австрійський тренер-консультант Бреснік від початку цього року також тренує чоловіка Світоліної - Гаеля Монфіса. У списку його колишніх підопічних - Борис Беккер, Патрік Макінрой, Домінік Тім, Ернест Гулбіс.

"Я у великому передчутті від початку наступного сезону разом з моєю новою командоюю. Той досвід, який має кожен з них, я впевнена, принесе користь моїй грі. Я відчуваю, що це правильні люди для співпраці на цьому етапі моєї кар'єри", - поділилася Світоліна.

Нагадаємо, в жовтні цього року року Світоліна припинила співпрацю з Ендрю Беттлсом. За п'ять років роботи з британцем Еліна виграла 11 титулів, а також встановила особистий і національний рекорд у рейтингу WTA - третє місце.

Останнім наразі турніром Світоліної стали змагання в іспанському Тенеріфе. Там українка "зачохлила" ракетку вже на стадії 1/16 фіналу , де поступилася 19-річній суперниці;

, де поступилася 19-річній суперниці; За підсумками нинішнього сезону Еліна вперше за п'ять років не змогла кваліфікуватися на Підсумковий турнір WTA. Через це в неї забрали очки за перемогу на минулих змаганнях і вона вперше від травня 2017 року випала з топ-10 світого рейтингу. Тепер українка розташовується на 15-й сходинці.

В 2021 році Еліна Світоліна виграла турнір в Чикаго, а на Олімпіаді-2020 в Токіо здобула бронзову медаль.

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