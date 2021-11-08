Світоліна продовжила падіння в рейтингу найкращих тенісисток планети

Інша українка оновила особистий рекорд.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна опустилася в оновленому рейтингу WTA .

Зазначимо, що минулого тижня жінки не грали змагань WTA через проведення фінального турніру Кубку Біллі Джин Кінг. Утім, восьмого листопада настав час прощатися з очками за турнір в Індіан-Веллсі зразка 2019 року.

27-річна Світоліна втратила ще одну позицію та, як наслідок, тепер розташовується на 15 сходинці. В активі спортсменки 2 726 очок. Зазначимо, що минулого тижня Світоліна вперше з травня 2017 року випала зі списку топ-10 тенісисток світу.

Водночас, Марта Костюк зберегла за собою 50 місце. Ангеліна Калініна, яка вчора виграла п'ятий турнір ITF на рік, оновила особистий рекорд і піднялася на 52-й рядок. На три сходинки, з 100 на 97, піднялася Даяна Ястремська.

Щодо змін у топ-10, то тут варто відзначити прогрес на одне місце Іги Швьонтек (Польща) та дебют іспанки Паули Бадоси.

ОНОВЛЕНИЙ РЕЙТИНГ WTA

1. Ешлі Барті (Австралія, 7582)

2. Аріна Соболенко (Білорусь, 6130)

3. Барбора Крейчикова (Чехія, 4708)

4. Кароліна Плішкова (Чехія, 4510)

5. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 4310)

6. Марія Саккарі (Греція, 3760)

7. Онс Жабер (Туніс, 3455)

8. Анетт Контавейт (Естонія, 3396)

9. Іга Швьонтек (Польща, 3286, +1)

10. Паула Бадоса(Польща, 3224, +1)

Українки в оновленому рейтингу WTA .

У Чемпіонській гонці WTA визначилися всі вісім учасниць. Це Аріна Соболенко, Барбора Крейчикова, Кароліна Плішкова, Марія Саккарі, Іга Швьонтек, Гарбіньє Мугуруса, Паула Бадоса та Анетт Контавейт. Саме ці тенісистки й зіграють на Підсумковому турнірі;

Світоліна все ще має шанси вирушити на Підсумковий турнір, як запасна. Наразі вона в цьому списку є другою.

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