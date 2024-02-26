Світоліна продовжує підніматися: WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток світу

Еліна поліпшила своє становище на три позиції й тепер посідає 17-ту сходинку.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу за підсумками турнірів, які відбулися минулого тижня. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає 17-те місце.

29-річна уродженка Одеси піднялася на три позиції порівняно з попереднім рейтингом. На нещодавньому турнірі WTA 1000 у Дубаї (ОАЕ) вона зупинилася за крок від чвертьфіналу, програвши першій ракетці світу польці Ізі Швьонтек.

Інші українські тенісистки Даяна Ястремська, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко опустилися на кілька сходинок.

Першою ракеткою світу залишається Швьонтек. Друге місце посідає білоруска Аріна Соболенко, яка через війну в Україні виступає на змаганнях лише в нейтральному статусі. Топ-3 замикає американка Корі Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 10105 очок

2. Аріна Соболенко – 8725

3. Корі Гауфф (США) – 6975

4. Олена Рибакіна (Казахстан) – 6848

5. Джессіка Пегула (США) – 5050

6. Онс Жабер (Туніс) – 4173

7. Маркета Вондроушова (Чехія) – 4070 (+1)

8. Чжен Ціньвень (Китай) – 4040 (-1)

9. Марія Саккарі (Греція) – 3565 (+2)

10. Олена Остапенко (Латвія) – 3548 (-1)

...

17. Еліна Світоліна (Україна) – 2332 (+3)

33. Даяна Ястремська (Україна) – 1532 (-4)

34. Марта Костюк (Україна) – 1521 (-4)

35. Ангеліна Калініна (Україна) – 1470 (-3)

36. Леся Цуренко (Україна) – 1464 (-2)

130. Юлія Стародубцева (Україна) – 579 (+5)

135. Дар'я Снігур (Україна) – 555 (+3)

181. Катерина Байндль (Україна) – 427 (+2)

187. Катаріна Завацька (Україна) – 419 (-14)

Нагадаємо, турнір у Дубаї став для Еліни першим після Australian Open-2024, на якому вона в 1/8 фіналу зі сльозами знялася з матчу проти чешки Лінди Носкової через травму спини.

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