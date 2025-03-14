Світоліна програла 17-річній росіянці у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі

Перша ракетка України не впоралася з "нейтральною" суперницею з держави-агресорки.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№23 WTA) не зуміла пробитися до півфіналу турніру WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі.

В 1/4 фіналу перша ракетка України поступилася 17-річній росіянці Міррі Андреєвій (№11 WTA), яка через загарбницьку війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Матч тривав 1 годину 30 хвилин і завершився поразкою Еліни з рахунком 5:7, 3:6.

За проведений на корті час Світоліна жодного разу не подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та реалізувала 1 з 6 брейкпойнтів.

Це була перша очна зустріч тенісисток. Раніше вони на корті не перетиналися.

Еліна вперше за чотири роки зіграла у чвертьфіналі на турнірі WTA 1000. До цього 30-річна уродженка Одеси востаннє діставалася цієї стадії ще на турнірі у Римі 2021 року.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі українка здобула вольову перемогу над четвертою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою.

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